Elon Musk nu officieel de grootste verliezer in de geschiedenis

Elon Musk heeft een wereldrecord te pakken. Volgens Guinness World Records heeft in de gehele geschiedenis nooit iemand het voor elkaar gekregen zoveel van zijn persoonlijk vermogen te verliezen . Afgelopen jaar zag de grote baas van Tesla, SpaceX en Twitter maar liefst 182 miljard dollar (169 miljard euro) van zijn vermogen verdampen. Medelijden met Musk hoef je, om een keur van redenen, niet te hebben. Hij is nog altijd de op een na rijkste persoon op de planeet.

Het record is gebaseerd op een schatting van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Ingewijden beweren dat deze schatting zelfs nog aan de lage kant is en zou het werkelijke verlies bijna 200 miljard dollar (186 miljard euro) zijn. Hoe dan ook laat Musk de vorige titelhouder, de Koreaans-Japanse ondernemer Masayoshi Son, ver achter zich. Die raakte 23 jaar geleden in een jaar tijd ongeveer 55 miljard euro kwijt.

De grootste reden van het verlies van Musk was de vrije val waarin de aandelenkoers van Tesla raakte, na de aankoop van Twitter door Musk. 2022 gaat de boeken in als het voorlopig slechtste jaar voor Tesla, dat op de beurs ongeveer 65 procent van zijn waarde verloor. Een andere forse kostenpost voor Musk is de aankoop van Twitter geweest. Na een baldadige grap zag hij zich gedwongen het sociale netwerk te kopen voor 44 miljard dollar, een veelvoud van de marktwaarde. Sinds Musks aantreden is het netwerk meer dan normaal een vrijplaats voor rechtsextremisten. Dat leidde ertoe dat veel grote adverteerders afhaakten.