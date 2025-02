Elon Musk neemt met peuter op zijn nek de Amerikaanse overheid over

De Amerikaanse overheid is sinds dinsdag effectief in handen van miljardair Elon Musk. Dat schrijft Talking Points Memo (TPM) dat zich in tegenstelling tot veel andere media niet liet afleiden door het vierjarige zoontje van Musk dat bij de machtsoverdracht aanwezig was in het Witte Huis. Daar tekende Donald Trump het decreet dat Musk zijn gang kan gaan op alle departementen.