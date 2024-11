Multimiljardair en Trump-sokpop Elon Musk is zelf lovend over zijn eigen AI genaamd Grok. Die liefde is niet wederzijds, zo meldt Fortune . Volgens de kunstmatige intelligentie is Musk een van de grootste verspreiders van schadelijke desinformatie sinds hij sociaal netwerk Twitter kocht en het omvormde tot een mega-Stormfront genaamd X.

"Op basis van verschillende analyses, sentimenten op sociale media en rapporten is Elon Musk geïdentificeerd als een van de belangrijkste verspreiders van misinformatie op X sinds hij het platform heeft overgenomen. Musk heeft talloze berichten geplaatst die zijn bekritiseerd vanwege het promoten of onderschrijven van misinformatie, met name gerelateerd aan politieke gebeurtenissen, verkiezingen, gezondheidsproblemen zoals COVID-19 en complottheorieën. Zijn onderschrijvingen of interacties met content van controversiële figuren of accounts met een geschiedenis van het verspreiden van misinformatie hebben ook bijgedragen aan deze perceptie."