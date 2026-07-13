Elke verrassing is uit het WK verdwenen Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 397 keer bekeken • Bewaren

De gevestigde orde wint. Er is geen bal meer aan.

Met de eliminering van het Noorse team, is elke verrassing uit het Wereldkampioenschap Voetbal verdwenen. Alleen de usual suspects zijn overrgebleven: de teams van Argentinië, Engeland, Spanje en Frankrijk. Een daarvan zal komende zondag uit handen van Trump dat monsterlijke gouden geval ontvangen. Dan zijn we gelukkig van het eindeloze gesodemieter af. Nu de Tour nog en de spoortterreur van de publieke omroep zal terugkeren tot de gebruikelijke proporties.

Geen enkel team kan rekenen op welke gun-factor dan ook behalve uit het eigen land. Dat komt door de grote vanzelfsprekendheid die de laatste fase van het toernooi kenmerkt. Allicht dat één van hen naar boven komt drijven. Aanvankelijk leek dit WK uit een aantal landen onvermoede voetbalkracht naar boven te brengen. We kregen verrassende uitslagen te zien. Maar uiteindelijk hebben de vanouds dominante teams de orde hersteld.

Alleen schandaaltjes kunnen nog iets van peper stoppen in de reet van dit toernooi. Oud-premier Rajoy van Spanje wordt van racisme beschuldigd omdat hij beweerde dat Frankrijk niet in staat was een elftal van eigen mensen op te stellen. En dat terwijl de spelers toch allemaal de Franse nationaliteit bezitten. Wat Rajoy eigenlijk wilde zeggen is dat het geen blank elftal was. Dat is een wezenlijke constatering die moet doordringen tot de fans van het Rassemblement National en net zo goed tot de zeer vele Nederlandse fans van Marine Le Pen. Zonder immigratie zou Frankrijk als voetbalnatie niets voorstellen. Datzelfde geldt voor Engeland. De grenzen-dicht-droom is een nachtmerrie die beide naties sterk zou verzwakken. Op elk gebied.

Tweede schandaaltje: de Times heeft onthuld dat het besluit in te gaan op Trumps verzoek de rode kaart voor Folarin Balogun in te trekken, niet is genomen door de hele tuchtcommissie maar uitsluitend door de voorzitter van dit verheven lichaam. Zijn naam is Mohammad Al-Kamali. Hij komt uit de Emiraten.

Beide incidenten geven er hoogstens blijk van dat een geur van bederf om de Fifa en het hele professionele voetbal hangt.

Kortom, het doet er niet toe, wie zondag wint.

Die hele bende is trouwens een vast onderdeel van de westerse beschaving. In de tijd van de Romeinen deden ze al aan corruptie en matchfixing, waarbij goksyndicaten een dragende rol speelden. Het oudst bekende rechtstreekse bewijsdocument daarvan is een contract van 27 februari 267 uit Antinoöpolis, waarvan de neerslag op papyrus is teruggevonden. Daarin belooft de lokale bestuurder Aquila 3800 zilveren drachmen te betalen aan de worstelaar Demetrios als die zijn zoon Nicantinous laat winnen. Je verloor in deze vorm van worstelen door drie keer neer te gaan en dat moest Demetrios dan ook doen. Als de jury het vuile spel ontdekte, zou hij dit bedrag tóch krijgen. Wón Demetrios ondanks de afspraken, dan was hij drie talenten zilver verschuldigd aan Aquila.

Het omkoopbedrag stond ongeveer gelijk aan twee jaar loon voor een ongeschoolde werkkracht. Wie met één drachme naar de bakker ging, kon daar een brood voor kopen en kreeg dan nog wat pasmunt terug.

Met andere woorden: het was een fors bedrag ondanks het feit dat het maar over een lokale wedstrijd ging. Kun je nagaan hoeveel er onder de tafel werd geschoven om gladiatorengevechten in het Colosseum te Rome af te spreken.

Er zijn trouwens genoeg verhalen bekend over vals spel tijdens de antieke Olympische Spelen. Als het uitkwam, werd je stevig aangepakt. Dat wel. In 388 voor Christus kocht de bokser Eupolus drie tegenstanders om. Hij viel door de mand. Eupolus moest een zware boete betalen waarmee zes bronzen beelden van de oppergod Zeus werden bekostigd met in vier daarvan het hele verhaal gegraveerd tot zijn eeuwige schande.

Voor zo'n lot hoeven Infantino en zijn maten niet te vrezen. Ze zullen de antieke tradities met verve voortzetten onder het gejuich van de massa's.

Net als in het Colosseum.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo'n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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