Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

De dodelijkste landen voor activisten zijn Brazilië, Colombia, de Filipijnen, Mexico en Honduras. De moorden worden voornamelijk gepleegd door huurmoordenaars en georganiseerde misdaadbendes, al dan niet in opdracht of in samenwerking met overheden. Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer de activisten onderzoek deden in gebieden waar sprake was van illegale hout- of mijnwinning.