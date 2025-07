Elke rode lijn is allang overschreden, Dilan Yesilgöz Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 228 keer bekeken • bewaren

De vakantie af- of dan toch ten minste onderbreken om in de Tweede Kamer op verzoek van PvdA/GroenLinks te praten over de door Israël bewust gecreëerde genocide, inclusief geregisseerde hongersnood in Gaza? Dat zit er niet in voor #DilanYesilgöz. Te druk met “bijslapen, lekker veel eten” en oh ja “flink sporten”.

Nog even gecheckt of het om een Instagramtrol ging, maar nee, het is de VVD-leidster in eigen persoon, die voor deze vakantie is afgereisd naar Turkije: het land waar ze veertig jaar geleden uit mocht vluchten (dat kon toen nog). En bij cynisch toeval, ook een stuk dichterbij Israël dat voor de ogen van de wereld het Palestijnse volk uitmoordt: met kogels, bommen, uithongering, marteling, verkrachting.

Hoe zal de geschiedenis later naar Yesilgöz kijken? En naar al die andere politici die maar hun vinger hoeven te heffen, op een knop hoeven te drukken, een handtekening te zetten om een einde te kunnen maken aan de eerste genocide die we voor het eerst in de mensheid live kunnen volgen, van minuut tot minuut, van uur tot uur, van dag tot dag?

#DonaldTrump aanspreken om de levering van bommen te stoppen aan Israël, de Amerikaanse huurlingen terugtrekken die nu bijna doodgehongerde Palestijnen kapotschieten, omdat hun door Israël verteld is dat dat business as usual is, al decennia. Deze man aanspreken op het stoppen van deelname aan de genocide, dat is aan #UrsulaVonDerLeyen niet besteed. Beter paait de EU-leidster de Amerikaanse president dit weekeinde met lieve woordjes om een handelsoorlog te voorkomen. Want de ene oorlog is de andere niet, en als het om handel gaat is echt tijd voor actie: een afspraakje op de privé-golfbaan van familie-Trump in Schotland. Israël onbenoemd, de genocide genegeerd, want tja... grotere belangen he.

Hoe zal de geschiedenis later naar Von der Leyen kijken? En naar die andere politici die macht, middelen en mogelijkheden hebben om een einde te maken aan het slopen van de internationale rechtsorde? Die oorlogsmisdadigers de hand schudden, en zij die hen willen vervolgen of bekritiseren sanctioneren, bestraffen, het werk en soms hun leven onmogelijk maken: het Internationaal Strafhof lamleggen, #FrancescaAlbanese, UNRWA, #AntónioGuterres…

Dit weekeinde melden media dat “de honger in Gaza zo groot is, dat voor velen hulp niet meer op tijd zal komen”. Laat het niet zover komen, is dus te laat. Elke rode lijn, of en zo ja waar die ook getrokken moge zin, is allang overschreden.

En juist daarom: kom in actie. Hier. Of hier. Of hier. Of hier. Of hier.

Omdat we met meer zijn.