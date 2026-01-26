Elke beschuldiging van extreemrechts is een bekentenis, zelfs The Great Replacement Theory Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 263 keer bekeken Bewaren

Op het World Economic Forum in Davos ontvouwde Jared Kushner Donald Trumps plan voor New Gaza: een futuristisch Dubai 2.0. vol wolkenkrabbers, jachthavens en industrieparken, gepresenteerd als investeringsproject. Waar we hopen dat de media kritisch zijn, aangezien de lokale bevolking van Dubai het niet bepaald goed heeft, wordt het gepresenteerd als een vredesoperatie, waar iedereen beter van wordt. Hoewel soms wordt benoemd dat de lokale bevolking ‘sceptisch’ is, blijft de machtbalans tussen de lokale Palestijn en een machtige vastgoedmiljardair totaal onbenoemd.

Terwijl de Verenigde Arabische Emiraten — waar Dubai ook onder valt — zich internationaal presenteren als een tolerante partner en bemiddelaar — ook rond Palestina — laat Human Rights Watch een ander beeld zien. Dat beeld berust zich op structurele repressie: massaprocessen tegen dissidenten, ernstige uitbuiting van migrantarbeiders, discriminatie van vrouwen en LHBTQ+ personen, en betrokkenheid bij wapenleveranties ondanks VN-sancties. Dit zou al genoeg zorgen moeten opwekken.

In een interview met i24 TV zegt premier Netanyahu zich geroepen te voelen tot een historische en spirituele missie, verbonden met het ideaal van Groot-Israël: een ideologisch concept dat naast Israël ook de Palestijnse gebieden omvat en in radicalere interpretaties delen van Jordanië, Libanon, Syrië en Egypte. Door het aannemen van een amulet met een kaart van het Beloofde Land benadrukt hij deze visie, waarin religieuze symboliek, nationale missie en politiek samenvloeien.

Toch wel opvallend hoe elke beschuldiging van rechtsextremisten — en zelfs van racistische Derde Weggers — een bekentenis blijkt te zijn. Waar Trump tijdens debatten tegen Kamala Harris hintte naar The Great Replacement Theory, lijken de Palestijnen daadwerkelijk vervangen te worden door vastgoedmiljardairs als Trump, Tony Blair en Netanyahu hun zin krijgen. We doen alsof een bruine buurman een bedreiging is voor onze beschaving, terwijl etnische zuivering wordt verkocht als het hebben van ‘een goede ondernemersgeest.’

Het wordt niet gezien als omvolking in een maatschappij die het woord 'remigratie' niet herkent als een net woord voor gewelddadige deportaties. Door het woord remigratie te normaliseren doe je alsof inwoners van Nederland hier slechts te gast zijn op een feestje waarvoor wij ze hebben uitgenodigd. De rijke heren mogen wel eventjes elders bepalen wie moet verhuizen voor hun geweldige plannen, terwijl we afvragen of mensen die hier zijn geboren wel mogen blijven vanwege hun kleur. Wie vervangt nou wie?

Wat hier gebeurt is de omkering van morele categorieën. Waar extreemrechts in Europa gilt over “omvolking” wanneer een vluchteling een flat betrekt, wordt werkelijke omvolking toegejuicht wanneer die plaatsvindt onder leiding van witte miljardairs met een masterplan. Dit is waarom de retoriek van Great Replacement zo wrang is: ze projecteert een angstfantasie op de zwaksten, terwijl de echte vervanging al lang plaatsvindt, openlijk, met champagneglazen in Davos. En wij kijken toe. Wij laten ons wijsmaken dat het hier gaat om vooruitgang, om stabiliteit, om vrede. Dat oorlog pas voorbij is, wanneer de rijkste 1 procent champagne drinkt aan de jachthaven.