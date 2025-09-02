'Elke acht dagen wordt er een vrouw vermoord, bijna altijd door toedoen van een man'

Elke acht dagen wordt er een vrouw vermoord, bijna altijd door het toedoen van een man. Maar toch blijven de meeste mannen stil. Lisa Loeb is ten einde raad: 'De cijfers zijn bekend. We weten dit al jaren', zegt ze. 'En toch blijft het oorverdovend bij de meesten van jullie. Dus zeg het maar: wat moet er gebeuren om jullie in beweging te krijgen? Want hoe los je een probleem op zonder de groep die het veroorzaakt?'
Meer over:kijk nou, de nieuws bv, lisa loeb, geweld tegen vrouwen, femicide
