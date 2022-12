Elkaar sparend glijden we naar de bodem

Ik ben benieuwd welke voetbaltrainer als eerste zijn ontslag krijgt omdat hij spelers te hard aanpakte. U lacht erom, maar bewaar deze column zorgvuldig. We bevinden ons op een glijdende schaal richting totale stilstand, en het lijkt steeds harder te gaan. Misschien moet bondscoach Koeman halverwege 2023 zijn biezen pakken omdat hij ‘stelletje ongelooflijke paardenlullen’ schreeuwde in de rust van de oefenwedstrijd Nederland – Estland.

Bovenstaand schrikbeeld schoot me te binnen toen ik vanmorgen met de lift naar mijn appartement op de twintigste probeerde te komen. Voor de zoveelste keer in korte tijd weigerde de lift dienst, binnensmonds vloekend ramde ik op de knoppen van het bedieningspaneel. ‘Gelukkig ziet niemand mij’, dacht ik. Want als buren dit zagen, vermoedden ze waarschijnlijk dat ik zo’n cholerische, Matthijs van Nieuwkerk-achtige figuur ben die scheldend aan de lijn hangt bij de verhuurder.