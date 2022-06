‘Elk nieuw gemaakt vuurwapen betekent diefstal van wie honger lijdt’, waarschuwde Eisenhower Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 174 keer bekeken • bewaren

Er zijn ongetwijfeld goede redenen voor de versterking van onze defensie. Toch dienen we te blijven denken aan deze woorden bij elke pantser houwitser die we aan ons arsenaal toevoegen.

Allerwegen heerst enthousiasme over de vergroting van het defensiebudget. Er komt de komende drie jaar €14,8 miljard bij. Wij gaan allemaal dingen aanschaffen die van boem doen en van swoesj. Het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En voortaan hoeven onze jongens, meiden en transgenders hun leven niet meer veil te hebben voor het minimumloon met een paar toeslagen.

Dit alles gebeurt om het kwaad dat in Moskou huist, daar ook te houden. Net als destijds in de Koude Oorlog.

Op 16 april 1953 hield de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower een toespraak over oorlog en vrede. Als opperbevelhebber van de geallieerde troepen in West-Europa had hij D-Day georganiseerd en geleid om vervolgens door te stoten tot in het hart van het Duitse Rijk. Eisenhower wist als geen ander wat er op slagvelden gebeurt.

De president zei: “Elk nieuw gemaakt vuurwapen, elk oorlogsschip dat te water wordt gelaten, elke raket die wordt afgevuurd, betekent uiteindelijk diefstal van hen die hongeren en niet worden gevoed, van hen die kou lijden en niet worden gekleed. Deze bewapende wereld zet niet alleen geld in, Ze zet het zweet in van haar arbeiders, het genie van haar wetenschapsmensen, de hoop van haar kinderen”. Daar liet Eisenhower het niet bij. “Dit is absoluut geen manier van leven in de werkelijke zin des woords. Onder de wolken van een dreigende oorlog hangt de mensheid aan een ijzeren kruis”.

Het was kort na de dood van Stalin. Eisenhower richtte zich in het bijzonder tot de nieuwe leiders van de Sovjet-Unie. Het eerste wat er moest gebeuren, zei hij, was een eervolle wapenstilstand in Korea, het Oekraïne van zijn dagen. Hij stelde voor het geld dat met ontwapening kon worden uitgespaard toe te wijzen aan een wereldplan voor ontwikkeling onder auspiciën van de Verenigde Naties. De regering-Drees schaarde zich bij monde van minister Luns achter de speech net als de meeste Europese kabinetten. De Britse premier Winston Churchill verklaarde dat hij het gesprokene geheel onderschreef. De Pravda, het officiële dagblad van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, zette Eisenhowers speech meteen op de voorpagina. Radio Moskou zei dat de Amerikaanse president wel heel makkelijk over de problemen rond China en de Duitse eenwording heen stapte. Toch reageerden Stalins opvolgers tamelijk positief.

Op 27 juli kwam het in Korea inderdaad tot een wapenstilstand, die tot op de huidige dag geldt. In 1954 gebeurde iets vergelijkbaars in Vietnam. In 1955 maakten de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk een eind aan de bezetting van Oostenrijk. Het land kreeg een neutrale, ongebonden status. Nu is Oostenrijk wel lid van de Europese Unie maar nog steeds niet van de Navo.

Daarna daalde de temperatuur van de Koude Oorlog weer. Maar dat is een ander verhaal.

Er zijn ongetwijfeld goede redenen voor de versterking van onze defensie. Toch dienen we te blijven denken aan Eisenhowers woorden bij elke pantser houwitser die we met zoveel trots en zelfbewustzijn aan ons arsenaal toevoegen.

Lees de hele toespraak van Eisenhower hier. Je kunt hem desgewenst ook beluisteren.