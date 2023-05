Elektrische step vat vlam, ontploft en zet appartement in de hens • Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 151 keer bekeken • bewaren

Videobeelden tonen het moment waarop een elektrische step in brand vliegt en vervolgens ontploft terwijl hij aan de lader hangt in de keuken van een appartement in Noordwest-Londen. Op de video is te zien dat slechts luttele seconden na de eerste vlam, het voertuig al explodeert. De eigenaar van de step, die op dat moment thuis was, zei dat hij "dankbaar was dat hij nog leefde" na de brand.

Eerder deze week vond in Amsterdam een soortgelijk ongeluk plaats. Daar vloog een step in brand in het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld. Ook dit apparaat werd op dat moment opgeladen. Door de brand raakten vier woningen tijdelijk onbewoonbaar. Omdat elektrische branden lastig te blussen zijn, duurde het ruim een half uur voordat de brandweer het vuur onder controle had.

“Veel mensen bestellen zo’n step via AliExpress ofzo,” aldus een coördinator van Salvage, een stichting die eerste hulp verleent aan gedupeerden bij schade door brand. “Die steps zijn van inferieure kwaliteit. En als zo’n ding eenmaal vlam vat, krijg je het niet meer zomaar uit.”