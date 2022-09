Elektrische auto's zijn groter gevaar op de weg

Bestuurders van elektrische auto’s veroorzaken veel vaker ongevallen met letsel dan die van fossiele auto's. Dat ligt niet alleen aan de bestuurders maar ook aan het ontwerp van de auto's. De motoren reageren zo snel en krachtig dat bestuurders vaak de controle over de auto verliezen. Het aantal ongelukken ligt daardoor 50 procent hoger dan gebruikelijk.

Het AD bericht over cijfers die de Duitse verzekeringsmaatschappij AXA openbaart:

,,Hoe krachtiger het voertuig, des te vaker de bestuurders schade toebrengen aan hun eigen voertuig of die van iemand anders”, zo vat Michael Pfäffli, hoofd ongevallenonderzoek en -preventie bij AXA het samen. De ongevalsdeskundige vermoedt dat de belangrijkste reden bij elektrische auto’s hun acceleratievermogen is. Vooral het enorme koppel dat direct voorhanden is wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt, levert herhaaldelijk gevaarlijke situaties op. ,,Er kan een ongewenste acceleratie optreden, die de bestuurder niet meer onder controle heeft”, aldus Pfäffli.