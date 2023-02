Elektrische auto moet betaalbaar worden voor de burger Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 420 keer bekeken • bewaren

Vanaf 2035 mogen er binnen de Europese Unie geen nieuwe diesel- of benzineauto’s meer worden verkocht. Vanzelfsprekend gaat dit betekenen dat burgers elektrische auto’s moeten aanschaffen vanaf 2035, als zij in een auto willen rijden.

Onlangs gaf Europarlementariër Rob Roos (JA21) over dit onderwerp een speech waarin hij stelde dat als gevolg van deze wet een eigen auto voor miljoenen Nederlanders onbetaalbaar gaat worden. Volgens Roos zal als gevolg hiervan het privé-eigendom van Nederlanders aangetast worden, wat weer ten koste gaat van de vrijheid.

Naar mijn mening is deze uitspraak nogal overdreven en de conclusie van Roos lijkt erg snel getrokken te zijn.

Uiteraard heeft Roos met zijn bewering niet geheel ongelijk. In 2022 lag de aanschafprijs voor een elektrische auto gemiddeld 54 procent hoger dan de aanschafprijs voor een auto die op benzine rijdt. Uit cijfers van RDC (RAI Documentatie Centrum) blijkt dat we in 2022 gemiddeld €33.000 neerlegden voor een benzineauto en €51.000 voor een nieuwe elektrische auto. Daarnaast is het in 2022 ook een periode voorgekomen dat elektrisch rijden duurder was dan rijden op benzine door de destijds explosief gestegen stroomprijzen.

De overheid is echter niet compleet tegen de energietransitie en men krijgt €2950 subsidie bij aanschaf van een nieuwe elektrische personenauto en €2000 subsidie bij aanschaf van een gebruikte elektrische personenauto, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die de overheid stelt. Een van die voorwaarden is dat de catalogusprijs van de nieuwe elektrische auto tussen de €12.000 en maximaal €45.000 moet liggen.

Hier gaat natuurlijk iets mis, want als er gemiddeld €51.000 moet worden neergelegd voor een nieuwe elektrische auto (en inflatie draagt hier uiteraard aan bij, maar het is aan de overheid om daar rekening mee te houden) waarom ligt de catalogusprijs-voorwaarde dan tussen de €12.000 en €45.000?

Daarbij komt kijken dat ING stelt dat het aantal registraties van personenauto’s dit jaar zal toenemen en een kwart van deze auto’s zal elektrisch zijn. Hiermee groeit de vraag naar elektrische voertuigen, wat tot gevolg zal hebben dat ook de prijs van elektrische voertuigen omhoog zal gaan.

Zoals het er nu uitziet zal de gemiddelde Nederlander inderdaad de dupe zijn, als zij enkel een elektrisch voertuig zouden kunnen aanschaffen. Daarnaast stelt de voorzitter van de RAI (Rijwiel- en Automobiel Industrie) Vereniging dat het energienetwerk in Nederland nog niet klaar is voor een elektrisch rijdend Nederland. Het lijkt dat er ontzettend veel nadelen zitten aan het elektrisch rijden. Heeft Roos dan toch gelijk?

Misschien heeft hij op dit moment nog deels gelijk, want als we nu iedereen zouden verplichten om een elektrische auto aan te schaffen, dan zullen de kosten daarvoor nadelig voor de burger uitvallen. Daarnaast zou het praktisch gezien niet haalbaar zijn om iedereen elektrisch te laten rijden met de huidige infrastructuur. Gelukkig is het zo dat we in 2023 nog niemand in Nederland verplichten om elektrisch te rijden.

Sterker nog, zelfs in 2035 mogen benzine- of dieselauto’s in de Europese Unie rijden.

Wel is het zo dat burgers binnen de Europese Unie vanaf 2035 alleen nog een elektrische auto kunnen aanschaffen.

Deze auto’s vallen, zoals het er nu uit ziet, duurder uit dan een benzineauto en doordat de vraag stijgt, kan de prijs nog sterker toenemen. Dat betekent dat nu het perfecte moment is om na te denken over hoe we de elektrische auto voor iedereen betaalbaar kunnen maken. Het is natuurlijk zo dat er voor klimaatverandering tegengaan en voor het milieu er ontzettend veel voordelen zitten aan een elektrisch-rijdend Nederland, laat daar geen twijfel over zijn. Momenteel is het helaas wel zo dat de huidige wet- en regelgeving omtrent de elektrische auto mensen niet voldoende lijkt te stimuleren om de voordelen van elektrisch rijden in te zien, als men enkel naar de portemonnee kijkt.