Elbers, terug met dat lintje!

De reactie van KLM is natuurlijk voorspelbaar.

Weten we het nog? Pieter Elbers, voormalig baas bij KLM, kreeg bij zijn vertrek een hoge koninklijke onderscheiding. Dat was allemaal voor zijn “goede” werk bij de KLM. Voor een lintje moet je wel een vlekkeloos blazoen hebben en een grote groep mensen die daar achter gaan staan. Maar heeft Elbers het lintje wel verdiend?

Een lintje krijgen voor je maatschappelijke verdiensten is natuurlijk een grote eer. De ontvangers zijn daar heel trots op. De aanvragers doen dat met de allerbeste bedoelingen en schatten in dat je je maatschappelijke rol geweldig hebt vervuld.

En toen kwam het rapport van de Staatsagent KLM. Hij moest de KLM door de coronacrisis begeleiden en controleren of dit Franse bedrijf zich wel aan de steunregels hield. In zijn laatste rapportage kraakte hij KLM tot op de grond af vanwege het systematisch niet uitvoeren van afspraken die waren gemaakt voor het verkrijgen van die staatssteun. Dat ging over astronomische bedragen. Geen enkel bedrijf in ons land kreeg zoveel toegestopt. Maar daar hoorde wel een reeks voorwaarden bij!

Uit dat rapport blijkt dat, dagblad Trouw omschreef dat zo, Pieter Elbers flink de hand had gelicht met de steunvoorwaarden. Zo werden piloten nog steeds gesteund bij het ontwijken van belasting en leverden procentueel veel minder loon in dan, bijvoorbeeld stewardessen en grondpersoneel. Verder worden feiten verbloemd en verdraaid in hun jaarverslag. De Staatsagent vindt dat niet aanvaardbaar en verwijtbaar. Hij vindt dat de overheid eigenlijk nu moet handhaven.

De reactie van KLM is natuurlijk voorspelbaar. Zij vinden dat “we niet naar het verleden moeten kijken, maar naar de toekomst”. Volgens de Staatsagent een toekomst waar het er wel weer op zal aankomen dat KLM belastinggeld komt ophalen. Het bedrijf heeft vrijwel geen eigen vermogen, zo constateert de toezichthouder.

Nu is dus dat blazoen van Elbers zeer ernstig beschadigd. Hij heeft willens en wetens de overheid, wij dus allemaal, op het verkeerde been gezet. Feitelijk heeft hij een technisch vrijwel bankroet bedrijf achtergelaten. Dat is zeer ernstig. Een forse smet op een prachtig instituut dat een koninklijke onderscheiding in zich draagt. Duizenden mensen die het vuur uit de sloffen hebben gelopen voor de samenleving en daarvoor zijn onderscheiden hebben last van die vreselijke smet. Pieter Elbers ging er als een haas vandoor richting het vliegbedrijf IndiGo in India. Hij liet een spoor van vernielingen achter.