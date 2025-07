'EK Voetbal is weer schitterend, op de Oranje Leeuwinnen na'

"Ik hou van vrouwenvoetbal", zegt Janneke de Bijl in De Nieuws BV. Maar hoe Nederland genadeloos verloor van Engeland, dat was niet om aan te zien: "Het lijkt mij wel gepast als de speelsters zondag in elk geval met rouwbanden om spelen: rouw om het verlies van de vorm die we dachten te hebben."