Eindelijk worden de intellectuelen te grazen genomen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 408 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

© cc-foto: Grodada

"Willen jullie meer of minder intellectuelen?”

“Minder! Minder!”

“Goed, dan gaan we dat regelen!“

Geert Schoof in een Haags café

Vandaag zijn er in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie twee typische leden van de intellectuele elite gevan­gen genomen. Beiden bijzonder fraaie exemplaren, enig in hun (hopelijk uitstervend) soort! Nee, ik noem geen namen. Ze zullen gedeporteerd worden naar het Serieuspark “De Hooge Veluwe "(niks pretpark!), achter het museum Kröll­er-Muller, een duffe, cul­turele instelling die zij natuur­lijk graag willen bezoe­ken, want zo is die mensensoort. Dat kan! Uiteraard na goedkeuring op aanvraag. En op eigen kosten, de extra intellectuelen-BTW-heffing inbegrepen.

In het Serieuspark kunnen die (hopelijk laatste) intellectuelen veilig overle­ven. Speci­aal voor hen zijn er twee stromende rivier­tjes aangelegd. Dat zal verfrissend werken op hun vaak muffe wijze van argu­menteren. Ook meerdere modderpo­elen. Intellectuelen willen namelijk niet enkel almaar ons Vaderlandse Denken bevuilen, maar ook nogal eens elkaar.

En verder hoge bosscha­ges, waarachter de meer laffe exemplaren zich onzicht­baar kunnen maken voor deelname aan het 'debat', met name dat op de sociale media. Want daar kan men hun bloed wel drinken. Ook zijn er kilo's stug hoog pampagras, waar ze 'hun tanden op stuk kunnen bijten', want daaraan is, is, wonderlijk genoeg, in die kringen grote behoefte. Dwars door alles heen strui­nen kan daar uiteraard ook. Wel langs speci­ale, platgetre­den pa­den, s.v.p.!

De bedoeling is dat we uiteindelijk drie beperkte gezonde intellectue­lenpopulaties in Nederland overhouden. In Rotterdam (Blijdorp), in Amsterdam (Artis) en in het Serieuspark 'de Hooge Veluwe'. Door onze intellectuelen aldus te spreiden over drie biotopen worden ze minder kwetsbaar voor cultuurmarxisme en klimaathekserij, e.d.. En zo hebben onze intellectuelen dan een veel grotere kans om de eenentwintigste eeuw te overle­ven dan nu het geval is. Want onze eeuw is een zware, al te zware voor het intellect aan het worden.

Wie overigens denkt dat het vangen van deze elitaire creaturen een makkelijke klus is, heeft het goed mis. Dagelijks moet de AIVD liefst twaalf geheim agen­ten daartoe inze­tten. Betekent dat een forse, onverwachte extra­post op de Rijksbegroting? Welnee. De nieuwe minister- president Schoof stamt immers uit AIVD-kringen. Hij weet vast wel een geitenpaadje te vinden om de kosten te drukken. Als voornaamste adviseur van de vorige premier was hij in het recent verleden 'ín geitenpaadjes vinden' al bijzonder goed . Desnoods worden daartoe 'de grenzen van de wet wat opgerekt'.

Bij het vangen van een lid van de intellectuele elite gaat men als volgt te werk. Zodra onze AIVD-agenten een geschikt exem­plaar vinden, vormen ze een kring om hem heen, zodat de intellectueel in kwestie onmo­ge­lijk nog kan ont­snappen. Vervolgens wordt de intel­lectu­eel vakkundig ver­doofd met een spuitje. Wist u, dat er soms nog eens twee dozijn mankracht extra nodig is om zo'n vaak vele kilo's aan bedrukt papier wegende mastodont op een boerenkar met tractor (bij voorkeur van Farmers For Defence ...) te hijsen?