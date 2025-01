“Eindelijk weer een rechtse witte heteroman aan de macht”, constateert Druktemaker Yora Rienstra bij De Nieuws BV. “Eindelijk weer America First. Eindelijk weg met al die wokies die de wereld hebben overgenomen. Eindelijk weg uit het klimaatakkoord want er is geen klimaatcrisis! Eindelijk wordt er hier ook een keer wat over gezegd door mannen die eindelijk uit hun gecancelde kooi zijn verlost. En het zal even wennen worden om al deze onderdrukte mannen te horen spreken. Maar wat is het een verademing.”