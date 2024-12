Eindelijk veilig op straat?

In China is een crimineel iemand die geboren is als Oeigoer, of een Tibetaan die protesteert tegen de Chinese bezetting. Of een kunstenaar als Ai WeiWei die het lef had om de regering te bekritiseren. Of een Taiwanees die onafhankelijkheid promoot. Of een Filipijnse visser die vist in wateren die door het Permanente Hof van Arbitrage van de VN als Filipijns worden bestempeld. Of iemand die op sociale media Xi Jinping durft te vergelijken met Winnie-the-Pooh...