Eindelijk: Rutte vertrekt

Met zijn aangekondigde vertrek trekt Rutte de angel uit het debat over de val van het kabinet. GroenLinks en PvdA hadden zondag aangekondigd een motie van wantrouwen tegen de premier in te dienen die mogelijk steun zou krijgen van een van de coalitiepartijen. Ook maakten diverse partijen, waaronder PvdA en GroenLinks, duidelijk dat ze niet met Rutte zouden gaan regeren. Rutte verklaarde vrijdagavond zelf aanvankelijk nog dat hij nog wel een keer lijsttrekker wilde worden van de VVD, al zei hij ook dat hij er nog even over moest nadenken.