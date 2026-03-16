Eindelijk rust in de Wajong? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds Persoon volgen

© cc-foto: Ralf Ruppert (Pixabay)

Op mijn eigen manier geef ik een bijdrage aan de samenleving

De afgelopen dagen zat ik weer ouderwets in de spanning te wachten op het halfjaarlijkse telefoontje van het UWV. Nu weet ik wel dat het niet meer dan een formaliteit is, ze bellen vooral met de vraag: Hoe gaat het en kunnen we iets voor je betekenen?

Wat doe ik eigenlijk de hele dag?

In dat opzicht kon ik kort zijn: Ik heb mijn leven voor zover mogelijk op orde en doe dingen waar ik blij van word en waar ik energie van krijg. Ik noemde op waar ik me allemaal zoal mee bezighoud: ik doe met veel plezier vrijwilligerswerk bij de bieb en de kinderboerderij, zwem graag, sport in de sportschool, speel piano, teken en schrijf stukjes. ‘Dat is heel divers’, zei de arbeidsdeskundige lachend. ‘Ja klopt ik hou ervan om mezelf bezig te houden met van alles en nog wat.’

‘Je klinkt stabiel, ik zal het halfjaarlijkse telefoontje doorzetten naar 1 keer per jaar.’ Ik voelde me helemaal warm en blij worden van deze woorden. Wat fijn, ze lieten me eindelijk met rust en mijn leven inrichten op een manier die voor mij past en haalbaar is.

Nieuwe uitdagingen in het leven vinden

Wil ik dan de rest van mijn leven in de Wajong vast zitten? Nee natuurlijk niet, maar ik heb lang geleden al geaccepteerd dat ik simpelweg te langzaam ben voor een reguliere baan. Nu kan ik dus de andere talenten die ik heb verder ontwikkelen. Zo heb ik op 1 maart op een open podium piano gespeeld. Ik speelde mijn lievelingsstukken River flow in you en Balade pour adeline.

Ik vind het fijn om mensen blij te maken met mijn stukjes hier op Joop, mijn tekeningen of om af en toe mee te doen aan een open podium. Het geeft me doelen in een leven zonder betaald werk en een vrij sober bestaan. Desondanks voel ik me absoluut niet arm, op mijn eigen manier geef ik mijn bijdrage aan de samenleving. En ik hoop dat dit op een dag ook door het kabinet geaccepteerd zal worden als volwaardig.

Meedoen op je eigen manier!

Wat nou als dromen niet uitkomen?

Dan maak je toch 'gewoon' nieuwe?

Dat is precies wat ik graag wil laten horen.

Spelen vanuit mijn hart en mensen blij maken!

Want met plezier dingen doen is waar ik blij van word!

Dat is de kern van mijn bestaan.

Meer over: opinie , wajong , uwv