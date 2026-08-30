Eindelijk iemand die echt iets doet aan al die buitenlanders Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 882 keer bekeken • Bewaren

Vincent Esposto Hobbyschrijver met een passie voor voetbal, politiek en humor Persoon volgen

Nederland is vol, wordt ons verteld. Buitenlanders stromen binnen, zorgen voor criminaliteit en overlast, en leggen druk op de oververhitte woningmarkt. Gelukkig is er nu eindelijk iemand die concrete stappen onderneemt tegen dit probleem.

Is het Wilders? Nee, die roept weliswaar al ruim twintig jaar, maar stemt vervolgens zijn eigen migratiebeleid weg. Zijn het de parlementsleden van Forum? Lijkt me onwaarschijnlijk, ze lijken mij vooral effectief in het innen van wachtgeld en het maken van filmpjes voor sociale media.

Nee, ik heb het over Femke Halsema. Amsterdam is namelijk voornemens de op een na hoogste toeristenbelasting ter wereld in te voeren, met als doel af te komen van het massatoerisme in de binnenstad.

Dat verdient natuurlijk universele lof vanuit rechts! Een golf aan buitenlandse toeristen stroomt Amsterdam binnen. De veelal feest-, drugs- en sekstoeristen zorgen voor overlast en criminaliteit, wat de gemeente bakken met geld kost aan het handhaven van de openbare orde. Al die toeristen moeten natuurlijk ook ergens verblijven, en dat legt druk op de oh zo oververhitte woningmarkt. Deze is nergens in Nederland zo gespannen als in Amsterdam. De prachtige, historische binnenstad van onze Nederlandse hoofdstad wordt gedegradeerd tot toeristen-pretpark waar weinig Nederlanders met plezier zouden komen. De traditionele bruine kroeg of kruidenier maakt plaats voor fastfoodketens en souvenirwinkels.

En toch, is de rechtse Telegraaf kritisch, en neemt de krant het op voor de hotelondernemers die worden benadeeld. Ik heb goed gezocht, maar ik vond op rechts nergens de door mij verwachte lofzang, niet voor het beleid en ook niet voor Femke Halsema. Misschien ben ik naïef.

Voorstanders van vluchtelingenopvang zouden hier inspiratie uit moeten halen. Willen ze de steun van rechts? Dan moeten ondernemers er zichtbaar geld aan verdienen. En tuurlijk, onderaan de streep hebben vluchtelingen ook macro-economische voordelen, zeker in tijden van een krappe arbeidsmarkt, maar we hebben iets nodig wat veel zichtbaarder is.

Dus ik zeg: privatiseer het COA! Privatiseer Ter Apel! Richt uitzendbureaus op die specifiek op vluchtelingen zijn gericht en laat ze er vies veel geld aan verdienen. Het liefst zo dat de vluchtelingen lichtelijk worden uitgebuit. Wie weet, krijgen we dan nog een Telegraaf-column die het voor hen opneemt (de vluchtelingondernemers bedoel ik natuurlijk).

Persoonlijk heb ik met dank aan mijn woonsituatie geen last van toerist noch vluchteling. Waar ik wel last van heb, is dat de weinig productieve immigratiediscussie afleidt van de in mijn ogen veel prangendere klimaatcrisis. Deze is ook voor immigratie zeer relevant als we kijken naar de klimaatvluchtelingen van de nabije toekomst.

Daarmee wil ik een echte, inhoudelijke discussie over immigratie niet bagatelliseren. Die kan juist heel interessant zijn, als we het bijvoorbeeld gaan hebben over welke bedrijvigheid het meeste van arbeidsmigranten afhangt en welke bedrijvigheid we in Nederland dan ook willen behouden - met alle immigratiegevolgen van dien. Of als we ons realiseren dat economische groei in een vergrijzende samenleving bijna onlosmakelijk verbonden is met immigratie.

De huidige immigratiediscussie is echter vervloekt door gemeenheid, oppervlakkige bangmakerij en hypocriete partijdigheid. Het is legitiem om tegen immigratie te zijn, vrij makkelijk ook tegenwoordig, maar wees dan ook zo dapper om te schoppen tegen het heilige huisje van eindeloze economische groei.

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