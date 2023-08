Eindelijk: een mugshot van putschist Donald Trump Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

Donald Trump heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) gemeld bij de gevangenis van Fulton County in Atlanta, Georgia. Hij werd daar gearresteerd en op de foto gezet. Het is voor het eerst dat er een mugshot werd gemaakt van een gewezen president.

RTL Nieuws schrijft: “Het bezoek van Donald Trump aan de gevangenis vond plaats rond 19.30 uur in Georgia, een tijdstip dat de oud-president leek te hebben uitgekozen voor de tv-kijkers. Op verschillende netwerken en talloze nieuwssites was live te volgen hoe de president in zijn eigen vliegtuig arriveerde in Atlanta, de hoofdstad van Georgia, en naar de gevangenis trok.”

Trump is aangeklaagd vanwege onder meer valsheid in geschrifte en afpersing. Samen met anderen heeft hij in 2020 geprobeerd om de verkiezingsuitkomst in Georgia te manipuleren. Trump verloor de presidentsverkiezingen van Joe Biden, maar probeerde de uitslag te vervalsen.