Einde energiecrisis nog niet in zicht: Iran sluit Straat van Hormuz weer af

Omdat het Trump-regime de blokkade van de Straat van Hormuz niet heeft opgeheven, heeft Iran zaterdag besloten om de zeestraat ook opnieuw dicht te gooien. Kort voort de hernieuwde blokkade had Iran nog diverse tankschepen doorgelaten.

Er varen nauwelijks meer schepen door de Straat van Hormuz sinds Donald Trump en Benjamin Netanyahu een oorlog tegen Iran begonnen. Deskundigen hadden Trump voor de oorlog op de hoogte gebracht van de gevolgen van een mogelijke afsluiting van de zeestraat, maar de Amerikaanse autocraat besloot die waarschuwingen in de wind te slaan.

Als gevolg van de aanhoudende blokkade zijn de energieprijzen wereldwijd omhooggeschoten. Op verscheidene plaatsen zijn er tekorten. Die dreigen de komende maanden alleen maar groter te worden.

In Nederland wordt Trumps oorlog gesteund door partijen als de VVD, JA21 en de PVV.