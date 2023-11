Egypte opent grens met Gaza, maar alleen voor buitenlanders en zwaargewonden

Volgens AFP hebben honderden mensen zich verzameld aan de Palestijnse kant van de grens, in de hoop over te kunnen steken naar Egypte. Er zouden mensen in rolstoelen wachten en lange rijen ambulances staan. Egyptische autoriteiten zeiden dinsdag al 81 zwaargewonde Palestijnen op te vangen zodat die behandeld kunnen worden. Nieuwszender Al Jazeera bericht ook dat de grens open is, maar zegt dat er nog geen ambulances de grens over gaan.