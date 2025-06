Egypte deporteert deelnemers internationale mars voor Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 918 keer bekeken • bewaren

De Egyptische autoriteiten hebben deelnemers aan de internationale Mars naar Gaza opgepakt en het land uitgezet. "We hebben berichten ontvangen dat meerdere marsdeelnemers uit Algerije, Tunesië, Duitsland, Marokko, Australië, Frankrijk en andere landen zijn vastgezet door de Egyptische autoriteiten in Caïro", schrijft de Global March to Gaza op X. "Zij waren onderweg om zich aan te sluiten bij de internationale Mars naar Gaza, een vreedzame poging om de blokkade en de humanitaire crisis in Gaza te beëindigen."

Onder de uitgezette deelnemers zijn ook Nederlanders, meldt het ANP. De zus van Mark van Rennes, de kapitein van het activistenschip Madleen die momenteel vastzit in Israël, wilde meedoen aan de mars. Maar zij laat weten dat zij samen met andere activisten uit andere Europese landen vanaf het vliegveld in Caïro op het vliegtuig naar Istanbul is gezet. Volgens haar werden telefoons en paspoorten afgepakt, maar zijn deze inmiddels teruggegeven. Zij meldt dat nog een grote groep op het Egyptische vliegveld zit in afwachting van deportatie.

Onder de deelnemers aan de Mars naar Gaza is ook de Rotterdamse epidemiologe Ineke Palm. Zij publiceerde op Joop haar motivatie om mee te doen. Zij behoort niet tot de gedeporteerden. In een update meldt ze: "Terwijl sommigen — waaronder ikzelf — zonder problemen door de grenscontrole kwamen, werden anderen, met name Nederlanders met Arabische namen, op het vliegveld door Egyptische veiligheidstroepen omsingeld, ondervraagd, gefouilleerd en van hun paspoort en eigendommen ontdaan."