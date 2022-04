'Ego's van kansloze splinters verhinderden linkse overwinning in Frankrijk'

De drie linkse kandidaten die amper stemmen hebben weten te halen, hadden zich terug moeten trekken uit de race. Bij elkaar opgeteld waren ze goed voor 9 procent van de stemmen. Met steun van deze kiezers had de linkse favoriet Jean-Luc Mélenchon de extreem-rechtse Le Pen makkelijk kunnen verslaan. Dat stelt Ségolène Royal , oud-minister en oud-presidentskandidaat van de Parti Socialiste. Mélenchon deed het veel beter dan de peilingen voorspelde en haalde 21,2 procent van de stemmen, Le Pen bleef steken op 23,4. Zittend president Macron haalde met 27,6 procent meer kiezers binnen dan in 2017.

Jean-Luc Mélenchon voerde een goede campagne maar de drie andere linkse kandidaten, sociaal-democratisch, ecologisch en communistisch, die ieder minder dan 5 procent van de stemmen haalden, bleven vasthouden aan hun kandidatuur. Ze moeten zich schamen want hun ego stond een linkse overwinning voor Mélenchon in de weg, aldus Royal.

Ze noemt het triest voor Frankrijk dat extreemrechts de tweede ronde heeft gehaald. Nu komt er een herhaling van de verkiezingen van 2017 en driekwart van de Fransen wilde dat niet, zegt Royal. De drie linkse verliezers hebben door niet bijtijds uit de race te stappen de kans op het debat voor een nieuwe hoopvolle toekomst onmogelijk gemaakt. De strijd tussen Macron en Le Pen zal over rechtse thema's en plannen gaan.

Voor de sociaaldemocratische Parti Socialiste is het drama nog groter dan in 2017. Er gaan stemmen op de partij drastisch te veranderen nu kandidaat Anne Hidalgo werd weggevaagd. De kandidaat, die burgemeester van Parijs is, haalde minder dan 2 procent van de stemmen.