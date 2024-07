Efteling ontkent gebedsruimtes in jaarverslag Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 765 keer bekeken • bewaren

Hulya Aydogan Journalist en auteur van twee boeken: De Importbruid en De val van Mehmet

Bij de Efteling is onrust ontstaan na berichten dat het populaire pretpark gaat investeren in gebedsruimtes. In het jaarverslag van 2024, ingediend bij de Kamer van Koophandel, staat vermeld dat er gebedsruimtes zouden komen. Volgens woordvoerder Steven van Gils is dit een misverstand. "Het was niet de bedoeling dat het zo naar buiten zou komen," verklaart hij.

Het attractiepark, dat jaarlijks ruim 5,5 miljoen bezoekers trekt, zet zich in voor diversiteit en inclusiviteit. Externe partijen helpen de Efteling bij het maken van “bewuste en zorgvuldige” keuzes. Het jaarverslag benadrukt de aandacht voor kleding en het aanbod voor etenswaren, zodat er voor iedereen iets te eten is. “In de toekomst zal vanuit deze pijler geïnvesteerd worden in gebedsruimtes en familie toiletten.” Het advies van gebedsruimtes kwam van externe bronnen.

De commotie is ontstaan na het nieuws van Omroep Tilburg en kreeg extra aandacht door een column van Marcel Perenboom Voller in de Telegraaf. Daarin noemt hij de Efteling kampioen diversiteit en inclusiviteit. "We krijgen verschillende reacties, mensen die er blij om zijn, maar ook boos," zegt Van Gils. "Het wordt geen gebedsruimte, maar een stiltecentrum waar mensen ook kunnen bidden."

Hoe het stiltecentrum als gebedsruimtes in het jaarverslag terecht is gekomen kan Van Gils niet verklaren. "Uit ons onderzoek bleek dat autistische bezoekers behoefte hebben aan een plek waar ze zich kunnen terugtrekken," legt hij uit. “We hebben gekeken hoe andere instellingen en bedrijven tegemoetkomen aan die behoefte.”

Van Gils kon niet specificeren hoeveel mensen behoefte hebben aan een gebedsruimte. "In het verleden waren dat tientallen." Moslims die hun gebed niet kunnen ophouden, kunnen straks in het stiltecentrum terecht.

Details over de locatie en inrichting van de stilteruimte zijn nog niet bekend. Het is nog onduidelijk hoe het probleem van gescheiden gebedsruimtes voor mannen en vrouwen opgelost gaat worden. Er is een lichtpuntje: moslims mogen hun gebeden uitstellen tot ze thuis of in de moskee zijn. Dat is geen zonde.