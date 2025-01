Eerste trans burgemeester van Frankrijk opgestapt om haat in gemeenteraad versterkt door sociale media Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 247 keer bekeken • bewaren

Marie Cau stapt op als burgemeester van de Noord-Franse gemeente Tilloy-lez-Marchiennes. In 2020 werd ze de eerste trans burgemeester van het land. Ze heeft genoeg van het “vijandige en giftige klimaat” in de gemeenteraad, zo meldt De Standaard.

De krant schrijft:

Cau verwijst onder meer naar de veeleisende job waarvoor ze dag en nacht beschikbaar moest zijn, maar waarvoor ze onvoldoende gecompenseerd wordt. Maar ze heeft het ook over “politieke keuzes” van de regering die ze “openlijk transfoob” noemt en een “vijandig en giftig klimaat” in de gemeenteraad. “Samen met de beperkte middelen zet dat een rem op de noodzakelijk projecten die in onze dorp gerealiseerd moeten worden.”

Cau spreekt van "bedreigingen, laster en intimidatie", wat nog eens versterkt wordt de haat op sociale media. Ook zegt ze dat klachten "jammer genoeg niet opgevolgd [worden] door de rechtbanken. Dat maakt de situatie erger in plaats van ze te verbeteren.”

Net als in andere landen waar extreemrechts in opkomst is, neemt ook in Frankrijk de openlijke homo- en transhaat toe. In 2024 steeg het aantal meldingen van LHBTQ-gerelateerde meldingen van geweld toe ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in 2023 was al een scherpe toename te zien ten opzichte van een jaar eerder. Belangenorganisatie SOS Homophobie waarschuwde vorig jaar al dat met de groei van het Rassemblement National, geleid door Marine Le Pen en Jordan Bardella ook het gevaar voor de LHBTQ-gemeenschap toeneemt. Ook de Refuge Foundation, een organisatie die LHBtQ-jongeren huisvest die door hun familie verstoten zijn, luidde de noodklok:

“Het is iets dat we in ook andere Europese landen hebben gezien. Wanneer extreemrechtse leiders]aan de macht komen, tonen ze hun homofobie of transfobie niet altijd openlijk. Maar hun aanhangers hebben er geen probleem mee om dat wel te doen.”