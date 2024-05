Eerste populistische belofte ultrarechtse coalitie sneuvelt alweer voor nieuw kabinet op het bordes staat

Maar nog voor de nieuwe bewindsliedenploeg op het bordes staat en ook nog voor we überhaupt weten wie er premier wordt, kan het eerste populistische voorstel alweer de prullenbak in. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de door PVV, BBB, NSC en VVD beloofde verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op geen enkele plek in Nederland mogelijk is.