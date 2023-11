Eerste Nederlanders mogen eindelijk weg uit de hel van Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De NOS meldt dat een aantal Nederlandse burgers die in Gaza overvallen werden door het oorlogsgeweld er eindelijk in geslaagd zijn de grens naar Egypte over te steken. De toestemming geldt voor zo'n 400 buitenlanders en Palestijnen met een tweede nationaliteit. Onder hen ook zo'n 20 Nederlanders maar jet is onduidelijk of die er allemaal naar het veilige Egypte konden reizen. De grens is woensdag voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog opengegaan, zij het zeer beperkt.

Volgens Trouw heeft ook de 16-jarige Mohammed uit Doorn vanochtend Gaza verlaten. Hij zou nu in het gebied tussen Gaza en Egypte zijn. Mohammed vertelde de afgelopen weken meerdere keren in het Jeugdjournaal over de situatie in Gaza. Ruim een week geleden werd zijn moeder gedood bij een Israëlisch bombardement op een markt. "Het gaat nu beter met me", zegt hij tegen de krant. "Nu ik uit Gaza ben."

NRC stelt dat de familie Al Attar, bestaande uit Ahmed (29), Mahmoud (74), Hussam (67) en Noura (22) Al Attar, Fatma El Dogla (68) en Wael Hussein (44), die Gaza bezocht vanwege een bruiloft, de grens is overgestoken.

Alleen de naam van Abed Al Attar (32), de zonnepanelenlegger uit Almere die eerder zijn verhaal deed in NRC, ontbreekt op de lijst. „Helaas ik ben nog steeds in Gaza. Hoe en wat ik weet niet,” zo laat hij weten via Whatsapp. In de familiewoning in Deir al Balah wacht hij verdere informatie af.

27 Nederlanders kwamen vast te zitten in Gaza. Een 18-jarige Israëlische jongen die in het naturalisatieproces zat en met spoed het Nederlandse staatsburgerschap verkreeg wordt voor zo ver bekend in Gaza nog gegijzeld door Hamas.