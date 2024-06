Eerste namen nieuwe ministers bekend, en die zijn op zijn minst zorgwekkend te noemen Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1057 keer bekeken • bewaren

Vrijdag worden de namen van de beoogd ministers en staatssecretarissen bekendgemaakt, maar de eerste namen van aankomend bewindspersonen zijn inmiddels gelekt. En daar zitten wat namen tussen die, laten we het ‘bijzonder’ noemen, zijn.

Om te beginnen vaardigt de Big Agro-lobbyclub BBB Mona Keijzer af als minister van Wonen en tevens vicepremier. Direct na de overstap van Keijzer van het CDA naar de club van Caroline van der Plas, toen die partij virtueel nog kans maakte de grootste partij van het land te worden, werd ‘Sarah Paling’ aangekondigd als de nieuwe premier. De partij implodeerde echter al ruim voor de verkiezingen, dus dat ging niet door. Hoewel BBB nog altijd een veelvoud aan zetels wist te winnen, is het nog altijd de kleinste partij in de coalitie.

Op het departement Volkshuisvesting krijgt Keijzer direct te maken met het stikstofprobleem, waardoor veel woningbouw stilligt. De manier om dat op te lossen, is bijvoorbeeld het drastisch inperken van de veestapel en laat dat voorkomen nou net zijn waarom de BBB in de eerste plaats is opgericht. Dagblad Trouw schetste deze week een profiel van Keijzer als “een ervaren bestuurder”. Haar laatste wapenfeit is dat ze in het programma Op1 glashard beweerde dat “jodenhaat onderdeel is van de islamitische cultuur”. Iets wat haar op een stevige reprimande kwam te staan van schrijver Arnon Grunberg die korte metten maakte van het racistische borrelpraatje van Keijzer.

Nog een bijzondere kandidaat is VVD’er Sophie Hermans. Zij wordt namens de partij van 130 kilometer per uur rijden en grootvervuilers als Tata Steel en Schiphol zo min mogelijk belasten, genoemd als minister van Klimaat. Ook zou zij namens haar partij vicepremier worden. Opmerkelijk, omdat het kabinet opereert onder het wakend oog van Geert Wilders, de man die Hermans vanuit de Kamer onophoudelijk op de korrel nam. Zo noemde hij haar tot twee keer toe de “tassendrager” van Mark Rutte. Dat zorgde er nog voor dat Hermans in tranen achter het spreekgestoelte stond. Succes met Wilders tevreden houden op een gebied waar Wilders niet eens in gelooft, Sophie.

De meest opmerkelijke naam is die van PVV’er Gidi Markuszower. Hij wordt namens de PVV zowel vicepremier als minister van Asiel en Migratie. Oftewel, de man die in 2021 het asielbeleid "één grote misdaad tegen het Nederlandse volk" noemde waarvoor de verantwoordelijke politici voor "voor een tribunaal gedaagd moeten worden" krijgt het nu voor het zeggen over datzelfde asielbeleid.

Hoe Markuszower over asielzoekers en migranten denkt is ook al geen geheim, daar is hij in de debatten vrij duidelijk over. Zo komen volgens Markuszower Oekraïense vluchtelingen niet naar Nederland om te vluchten voor Russische bommen, maar omdat ze hier “hier geen huur, geen gas, geen water en licht” hoeven te betalen. Verder roept hij herhaaldelijk op om de Nederlandse grenzen volledig te sluiten en noemde hij een asielzoeker eerder al een “Afrikaanse beest”. Daarnaast is Markuszower een openlijke aanhanger van de nazistische "omvolkings"-theorie.

Ook zorgwekkend is de achtergrond van Markuszower. Hij stond aan het roer van Likoed Nederland, de lange arm van de partij van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. In 2010 moest hij zich noodgedwongen zelfs van de PVV-kieslijst laten verwijderen toen de AIVD Wilders waarschuwde dat Markuszower een gevaar voor de integriteit van Nederland vormde. Markuszower onderhield, en onderhoudt die mogelijk nog steeds, contacten met buitenlandse inlichtingendiensten en speelde informatie door. Om welke inlichtingendienst het gaat werd niet vrijgegeven, maar gezien de geschiedenis van Markuszower ligt het voor de hand dat dit de Israëlische Mossad betreft.

Overige namen die genoemd worden zijn Eppo Bruins als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens NSC. Bruins is oud-Kamerlid namens de ChristenUnie. Partijleider Mirjam Bikker sprak hierover direct haar teleurstelling uit en zei luid en duidelijk: "Hij zit er niet namens ons."

VVD'er Eelco Heinen wordt minister van Financiën. Dat departement krijgt twee staatssecretarissen van NSC. Fiscaal econoom en oud-VVD'er Folkert Idsinga wordt verantwoordelijk voor belastingzaken en de fiscus, de staatssecretaris voor Toeslagen is nog niet bekend.

VVD'er David van Weel wordt minister van Justitie. Hij was jarenlang adviseur van premier Mark Rutte en werkte daarna als assistent-secretaris-generaal bij de NAVO. Minister van Defensie wordt volgens bronnen rond de coalitie Ruben Brekelmans, de extreemrechtsbuiten van de VVD. De afgelopen jaren voerde hij voor zijn partij het woord over Buitenlandse Zaken.