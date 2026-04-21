Eerste Kamer stemt omstreden asielwet van prutser Faber weg

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel weggestemd dat door het vorige 'kabinet' was ingediend door Marjolein Faber, de PVV-minister die de geschiedenis in gaat als de grootste prutser ooit. De wet is gesneuveld omdat de PVV onverwacht steun aan de wet introk. Volgens de partij was de wet na wat aanpassingen niet "streng genoeg" maar het is goed mogelijk dat Wilders gewoon wil voorkomen dat er maatregelen worden genomen. Zijn zelfverklaarde doel, het behalen van een absolute meerderheid, raakt immers uit zicht als voor de volgende verkiezingen problemen met het asielsysteem daadwerkelijk verminderen. Een poging om de wet te redden met een zogeheten 'novelle' werd ook door de PVV tegengehouden.

Het oordeel is geveld. Na de tegenstemmen van de PVV en regeringspartij D66 bleken in de Eerste Kamer nog maar 31 leden voor de Asielnoodmaatregelenwet te zijn. Daarmee is het wetsvoorstel, waaraan twee jaar is gewerkt, vlak voor de finish gevloerd.

De senaat stemt wel in met herinvoering van het tweestatusstelsel waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen oorlogsvluchtelingen en politiek vluchtelingen. Oorlogsvluchtelingen komen niet meer in aanmerking voor een permanente verblijfsstatus en moeten hier voortaan jarenlang afwachten of de situatie in het land van herkomst veiliger wordt. Zo ja, dan volgt deportatie.

Het sneuvelen van de wet is de zoveelste mislukking van de minderheidscoalitie die in de praktijk veel minder voor elkaar krijgt dan vooraf werd beweerd. In Den Haag wordt gevreesd dat de VVD naar een geschikt moment zoekt om de zoveelste regeringscrisis te veroorzaken.

De vraag is hoe zwaar met name de VVD aan de nederlaag tilt. Die partij maakt al jaren een punt van streng asielbeleid, nu was dat binnen handbereik. Dat coalitiepartner D66 niet te hulp schoot, zal volgens ingewijden de verhoudingen binnen de coalitie niet ten goede komen. Al buigt de Eerste Kamer zich over een paar weken ook over de uitvoeringswet voor het EU-migratiepact. Dat is relevant omdat er grotendeels dezelfde maatregelen in staan die nu zijn weggestemd, al is er één belangrijk verschil: die wet regelt de strafbaarstelling van illegaliteit niet. Die wet lijkt moeiteloos op een meerderheid te kunnen rekenen, ook D66 is daar vóór.

