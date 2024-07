Eerste Kamer blokkeert uitbreiding gebruik enkelband Actueel • 30-09-2014 • leestijd 1 minuten • bewaren

Teeven zag het wetsvoorstel als 'eerlijker' dan het huidige systeem ... Oppositie in Eerste Kamer liet zich niet overtuigen

De door Teeven gewenste uitbreiding van het gebruik van de enkelband is dinsdag door de Eerste Kamer verworpen. In het plan van Teeven was niet de rechter maar de gevangenisdirectie de aangewezen autoriteit om te bepalen of een veroordeelde aan het einde van zijn gevangenisstraf met een enkelband naar huis werd gestuurd. Volgens de senatoren is een elektronische detentie iets anders dan een verblijf in de gevangenis, en het besluit bij ambtenaren leggen zou het vertrouwen in de strafrechtpleging aantasten.

Ook wilde Teeven de ‘detentiefasering’ afschaffen. Op dit moment keert een veroordeelde gevangene stapsgewijs terug in de samenleving. Vaak vanuit een opener gevangenisregime. Teeven zette in op het wetsvoorstel omdat volgens hem die eerlijker zou uitpakken voor gevangenen: wie wie zijn best doet, krijgt meer hulp en kansen dan wie die dat niet doet. Maar die uitleg heeft de oppositie niet kunnen overtuigen.

Ondanks de kritische houding in de Eerste Kamer van coalitiepartner PvdA besloot die partij voor te stemmen.