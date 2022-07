Eerste Kamer, bescherm de rechtsstaat, stem tegen het handelsverdrag met Canada

11 jul. 2022 - 12:34

Ik zat 'off the cuff' wat zaken te posten. Maar onlangs protesteerden de boeren en had dit argument door een vd belanghebbende partij ingebracht kunnen worden. Zelf nagelaten, gezien de maatsch. Onrust v dat moment in wording; maar distr. Centra blokkeren was klein bier in vergelijking tot CETA. Maar juridisch bezien, staat me toch echt bij dat CETA an sich voldoet aan de begripsbepaling van terroristisch oogmerk. Zoals de blokkades bij distr. Centra onlangs ook: Artikel 83a Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Volgens mij kan men een of meerdere stemmen van PVDA senatoren voor CETA, prima onderbrengen in de rechtsvereisten welk een dergelijk instemmen normeert als misdrijf. Met name met inachtneming vd laatste Rv's in de bepaling opgenomen irt structuren. Ik vraag me altijd af bij dit soort besluiten of mensen hier wel bewust van zijn, binnen de NL politiek. Het zou wel moeten in de EK, maar lijkt thans niet zo bij PVDA. Overheid/bevolking • Vrees bij deel • Soortige structureren ontwrichten/vernietigen: economisch • + constitioneel/ politiek •.