Eerste celstraf uitgedeeld voor online aanzetten tot rassenrellen in Engeland

Een man uit het Noord-Engelse Leeds is veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf voor online haatzaaien. Dat meldt ANP. De man deed dat na de dodelijke steekpartij in het eveneens Noord-Engelse Southport, waarna massale extreemrechtse rellen uitbraken.

Voor de rechtbank bekende de man dat hij in berichten op Facebook tot rassenhaat had aangezet. Via Facebook spoorde mensen aan om een hotel in Leeds aan te vallen waar asielzoekers en vluchtelingen verbleven.