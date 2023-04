Eerste BBBaantjesjager kondigt vertrek uit Provinciale Staten alweer aan

9 apr. 2023 - 9:02

@moush… lees het nog eens en zoek ook nog even door, er is meer over geschreven. In dit cotaat worden toevallig GL en CU genoemd. U maakt er een waardeoordeel over partijen van, iets wat ik niet wil of bedoel. Het enige wat ik wil zeggen is dat het in de Provinciale Staten blijkbaar regelmatig voorkomt dat er mensen tussentijds opstappen. Het is daarom wat ‘hijgerig’ om dit recente geval nu direct als kiezersbedrog etc te gaan omschrijven. Als je even doorzoekt vind je vanzelf dat dat ook tegenwoordig nog gebeurt. Mij maakt het daarbij verder niet uit bij welke partijen dat wel of niet het geval is. Ik ben zeker geen fan van BBB of de twee partijen die u noemt. In het door mij aangehaalde citaat staat alleen dat het waarschijnlijk vaker voorkomt als partijen snel groeien. Dat lijkt mij een interessante en aannemelijke constatering.