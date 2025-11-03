Eerst moeten we onze democratie bevrijden Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 271 keer bekeken • bewaren

Zora Duvnjak Ondernemer Persoon volgen

Wederom leken onze verkiezingen meer op een (gok)spel, gerund door het meest beschikbare geld. Wij gokten op paarden en niet op de inhoud. Wij zetten onze strategische stem op een tegenpartij zodat een andere tegenpartij niet de grootste wordt. Wij werden bestookt en beïnvloed door allerlei peilingen en praatprogrammma's. Zij kosten (behoorlijk wat) geld, welk wij per slot van rekening betalen, maar onder invloed van hen werd ons democratisch recht niet meer van ons, maar wel van hen. Van hen, die ons wisten te beïnvloeden en daarin ook zijn geslaagd: "De Fabriek der verkiezingen heeft wederom een goede omzet gedraaid!"

Resultaten van onze democratie zullen wij echter op ons individueel niveau verder voelen. Onze stem heeft wel bepaald of en hoe we ergens mogen wonen, of en hoe we ergens hulp en zorg kunnen krijgen, of en hoe we voor ons werk worden (on)gewaardeerd, of en hoe ons onderwijs onze (klein)kinderen tot ontplooing zal brengen, of en hoe wij bescherming zullen krijgen wanneer wij ziek worden of een andere pech ons aangrijpt.

Onze stem laat wel of niet toe dat onze medemens in Afrika aan nog meer honger zal lijden. Onze stem heeft ook bepaald of wij de oorlogen graag gaan voeren door onze zonen en dochters naar de frontlijnen te sturen of dat we ons onvoorwaardelijk van elke vorm van oorlogvoering distantiëren, omwille van geen enkel slachtoffer, nergens en nooit.

Onze stem heeft verder veel impact op nog vele andere onderwerpen van wezenlijk belang. In een tijd dat (eer)gisteren ons dreigt, met alle mogelijke gevolgen van dien, laten wij als stemgerechtigden alsnog toe dat het machtigste geld en de meest herhaalde (onzin)praatjes onze toekomst bepalen. Ons democratisch recht is gegijzeld door een gokmachinerie en een heel (winstgevend) circus daaromheen.

Onze democratie is echter niet van hen, wel geworden, en dat moeten wij eerst herstellen voordat wij opnieuw gaan kiezen. Het moet een model zijn en blijven dat van ons is en ons naar het best verheven niveau zou kunnen leiden. Zodat we mogen bestaan zoals we zijn en zodat wij voor onze inzet naar eerlijkheid mogen worden beloond. Zodat wij en niemand van ons misbruikt en uitgebuit wordt. En niemand miskent en onmenselijk behandeld is. En zodat om ons heen een beschermend en zorgzaam systeem opgebouwd is, waarop wij terug kunnen vallen, wanneer het leven even niet mee zit.

Ik heb onze wereld vanuit allerlei hoeken meegemaakt. Volgens mij zijn wij te verdelen in vier categorien:

Macht-/geldhebbers Denkers Doeners Pechvogels

Hoe ik het nu zie, is onze democratie vooral in handen gevallen en gegijzeld door de eerste twee. Als zij wegvallen, mist de wereld ze niet. Van doeners zijn we wel afhankelijk. En de pechvogels... Ah. Ik ben het vandaag toevallig niet, maar (eer)gisteren nog zo vaak.

"Z'n lot kan ook u overkomen."

"En dan vangen wij u ook op."

"Wie zijn jullie?"

"Democratisch gekozen Links..."

Het wordt vervolgd...