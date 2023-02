28 feb. 2023 - 11:18

''Eerst verkiezingen'' VVD Rutte kan nu wel roepen eerst verkiezingen maar gaan zijn gedogers in de rechtse regering Rutte4 en gedogers in de oppositie daar mee akkoord? Want zonder (linkslullende) rechtse gedogers die hem al 10 jaar lang in het zadel houden is het rap gedaan met VVD Rutte.