Eerlijke voorlichting voor hen die de overheid niet vertrouwen

14 mrt. 2020 - 9:44

Alle crises zijn weer voorbij gegaan, geen duurt een heel leven. Deze crisis is niet enkele een virale, het is vooral een vertrouwenscrisis. Men vraagt zich af of die ander wel te vertrouwen is, of ie je collega, je maat is. Of toch je vijand die je in het verderf stort. De "me too"toestand was er eerder. Die verdeelde de mensen in monsters en engelen. Vervolgens in dragers van dood en de levenden. Maar dat zoiets een uitvergroting, een groteske betekent en niet de werkelijkheid, dat is nog niet aan de orde. Er is nog geen psychotherapeut, geen psychiater en geen historicus aan te pas gekomen terwijl de werkelijke ramp zich afspeelt in de menselijke geest. De realiteit is dat geen verdriet een eeuw duurt. Dat de winter altijd weer overgaat in de lente. Dat Trump en Poetin denken dat ze eeuwig leven en eeuwige macht zullen hebben, maar dat iedereen ooit gestopt wordt. Flegma zou aangeleerd moeten worden en de stoa onderwezen. Maar de scholen moeten dicht, want het zijn plaatsen voor gevaar geworden waar je het leren vergeten. beoefent. Maar ze gaan weer open, en dan begint de cyclus opnieuw. Want als er een ding wel zeker is dan is het dat de mensheid weinig of niets leert van het verleden en vindt dat inzicht ook maar een mening is. We zullen het er mee moeten doen. .

2 Reacties