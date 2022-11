Eerherstel voor de Halve Zool Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 411 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

De hoogste tijd voor de rehabilitatie van Halbe Zijlstra.

Halbe Zijlstra was staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het eerste kabinet-Rutte. Hij bezuinigde drastisch op de subsidiëring in de cultuursector ( 200 miljoen op de 900 miljoen). De sector protesteerde hevig, onder andere met de Mars der Beschaving. Zijlstra verkondigde geen affiniteit met de kunstensector te hebben. Gelukkig maar, zo zei hij. Dat maakt het mij een stuk makkelijker om mijn bezuinigingsplannen door te zetten, aldus Zijlstra. Deze uitspraak bezorgde hem de bijnaam 'Halve Zool”.

In 2017 werd Zijlstra beëdigd als minister van Buitenlandse zaken in het kabinet-Rutte III. In Februari 2018 kwam Zijlstra in opspraak. Hij had in diverse meetings verkondigd dat hij in 2006 aanwezig was geweest bij een bijeenkomst in de datsja van de Russisch president Poetin. Bij die gelegenheid had Poetin vrijuit gesproken over zijn ambitie om tot een Groot Rusland te komen Dat betekende Wit Rusland, de Baltische staten en Oekraïne “Heim ins Reich”. Desnoods kwaadschiks.

Maar Zijlstra bleek nooit op die bijeenkomst in de datsja te zijn geweest. Hij had het schokkende verhaal van de toenmalige topman van Shell Jeroen van de Veer vernomen, die daar wel aanwezig was geweest. Maar volgens Van der Veer had Poetin niet over uitbreiding van Rusland gesproken,. Poetin had louter een historisch exposé gegeven over de idee Groot Rusland... Niets aan de hand!

De leugen over zijn aanwezigheid in de datsja kostte Halbe Zijlstra zijn ministerschap. Maar... wie heeft hier nu eigenlijkeen leugen van werkelijke importantie gepleegd? Ik zou zeggen Jeroen van de Veer. Dat Zijlstra niet in de datsja was, is toch eigenlijk bijkomstig. De hoofdzaak is dat de inhoud van zijn boodschap maar al te waar is gebleken.

Had Zijlstra nu maar wel enige affiniteit gehad met de kunsten, dat had hij zich als volgt effectief kunnen verweren, dat hij het belang van de inhoud van het Poetin-exposé had willen benadrukken door die in een zeer aansprekende vorm te gieten. Ik was daar! In de kunsten niet ongebruikelijk. Maar ja, affiniteit met de kunsten had Halbe Zijlstra nu eenmaal niet.

Gevolg: Jeroen van de Veers sussende versie van het Poetin-gesprek,is voor waar aangenomen. Wat mede heeft veroorzaakt, dat men heden almaar de mantra moet aanhoren 'dat men het gewelddadige gedrag van Poetin in Oekraïne niet had kunnen zien aankomen'. Dat had men dus wel. Dankzij Halbe Zijlstra.