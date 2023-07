Een zware onvoldoende voor de periode Rutte, welk punt geef jij? Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 320 keer bekeken • bewaren

Er is blijkbaar bij een groot aantal politici geen enkel idee wat het gevolg is geweest van het jarenlange, neoliberale beleid van Mark Rutte op de samenleving.

Het was deze week in de Tweede Kamer werkelijk verbijsterend, het praatje van Geert Wilders naar aanleiding van het genomen besluit van Mark Rutte om uit de politiek te stappen. “We kennen elkaar al heel lang, ik ben nog zijn mentor geweest (natuurlijk zet hij zichzelf weer centraal). We waren het niet altijd eens over de genomen beslissingen, maar je hebt je altijd ingezet voor Nederland en dat verdient alle respect”. Nog verbijsterender was het applaus dat deze onwerkelijke speech kreeg. Het was voor mij het bewijs dat de hele politiek, op een paar individuen na, in een eigen bubbel zit en totaal geen contact meer heeft met de werkelijkheid. De werkelijkheid van burgers zoals jij/u en ik. Er is blijkbaar bij een groot aantal politici geen enkel idee wat het gevolg is geweest van het jarenlange, neoliberale beleid van Mark Rutte op de samenleving.

Mogen wij als burgers Mark Rutte een rapport geven van wat zijn beleid heeft betekent voor onze samenleving? Ja, wij mogen als kiezers een oordeel vellen over het neoliberaal beleid van Rutte. Zullen we eens kijken op welk rapportpunt van 0 tot 10 Mark Rutte uitkomt, als we terugblikken op ruim 10 jaar Rutte met zijn kabinetten I-IV? Ik geef toe, het valt voor mij niet mee om als felle tegenstander van de neoliberale economie die in ons land dominant is hier neutraal naar te kijken, maar ik wil toch een poging doen. Graadmeter is bij dit rapport en de onderwerpen die worden beoordeeld, of deze zijn ontstaan tijdens de regeerperiode van Mark Rutte en of deze zijn opgelost/verbeterd of juist verslechterd.

Wat goed ging

Laten we beginnen met wat Rutte ‘goed’ heeft gedaan. En dat gaat natuurlijk precies over dat neoliberalisme. Wat hij zeker goed heeft gedaan is de VVD-agenda doorvoeren om het neoliberalisme vrij baan te geven, dat wil zeggen het faciliteren van de dynamiek van de vrije markt op zo’n beetje alle levensgebieden die we kennen, inclusief zorg, onderwijs en huisvesting.

Het is natuurlijk geen toeval dat precies ook op deze gebieden er een crisis gaande is. Maar daarover later meer. Leiderschap voor Rutte staat gelijk aan het geen verantwoordelijkheid nemen, een stap terug doen en de markt zijn werk laten doen. Dat heeft hij goed gedaan. Dat geen verantwoordelijkheid nemen drukt hij ook precies uit met zijn glimlach: Joh, doe niet zo moeilijk, we komen er wel uit. Terwijl de ene na de andere crisis zich aandient als gevolg van deze vorm van leiderschap, wat dus eigenlijk geen leiderschap is.

Hij heeft met zijn geloof in het neoliberalisme de kloof tussen arm en rijk groter gemaakt, met andere woorden; hij heeft de positie van de rijken sterker gemaakt en de positie van de armen, de onderkant van de samenleving, verzwakt. Niet de sterke schouders dragen het geheel, nee, de zwakke schouders dragen het geheel of gaan ten onder. Het recht van de sterken. Blaming the victim. De knel van het neoliberalisme, waarin we als samenleving gevangen zitten. Terwijl het voor de VVD'ers prima gaat. 'Het gaat heel goed met Nederland', zoals op de laatste partijbijeenkomst vol overtuiging met de bitterbal in de mond werd verkondigd.

Je zou dus kunnen zeggen, precies dit heeft Mark Rutte goed gedaan, dus een 8. Het gaat er echter bij goed politiek beleid niet om het alleen goed te doen voor een bepaalde groep, maar voor HEEL de samenleving. En dan kom je voor mij uit op een 4. Het neoliberalisme is niet goed voor de samenleving als geheel.

Wat niet goed ging

Dan volgt nu een lijstje met onderwerpen en crisissen die tijdens de periode Rutte zijn gepasseerd. Die zijn wat mij betreft direct het gevolg van het toegenomen neoliberalisme en/of het daaraan gekoppelde niet nemen van verantwoordelijkheid, geen leiderschap tonen. Het nadrukkelijk geld en materie op de eerste plaats zetten en daar de mens, maar ook de natuur ondergeschikt aan maken.

We beginnen met wat ik voor het gemak noem, de bestuurscrisis: achterkamertjespolitiek inclusief briefje van Teeven, briefje Omtzigt, functie elders en het geen ruimte geven in debatten aan vrouwelijke collega’s. Dit is duidelijk onder zijn verantwoordelijkheid gebeurt, is daarin iets verbeterd, is de politiek transparanter en betrouwbaarder geworden? Nee, een 4.

Coronabeleid, discutabel, zwalkend, polariserend, manipulerend, voor rechts te streng, voor links te soft, in ieder geval niet transparant, inclusief op de lange baan schuiven van een parlementaire enquête over dit onderwerp. Een 4.

Toeslagenaffaire, veel over gezegd en geschreven, ontstaan onder zijn leiderschap en belabberd afgehandeld, tot nu toe met grote schade aan burgers. Parlementaire enquête was meer dan duidelijk, geld boven mensen. Een 3.

Idem voor de gaswinning in Groningen, aantoonbaar schade aan burgers. Parlementaire enquête was hierin ook duidelijk, geld boven mensen. Een 3.

Stikstofcrisis, manier van omgaan met klimaatcrisis, zonder visie, met maar één doel, behoud van het neoliberale systeem ook al gaat dit ten koste van mens en natuur. Het neoliberale systeem dat de oorzaak is van de klimaatcrisis dit ook laten oplossen. Een 3.

Woningnood, direct gevolg van marktwerking en neoliberalisme, geen oplossing, een 4. Zorgcrisis, te weinig personeel, te weinig waardering, niet toegerust op crisis zoals het coronavirus, ontstaan onder zijn leiding, niet opgelost. Een 4.

Onderwijscrisis, te weinig personeel, te weinig waardering, geen visie, geen oplossing, een 4. Migratiecrisis, vluchtelingen die geen onderdak hebben, buiten moeten slapen. Steden die niemand willen opvangen, duidelijk onvoldoende, een 4.

Probleem van demografie, veroudering, mensen gaan met pensioen, worden niet opgevolgd door jongeren, personeelstekort. Al jarenlang duidelijk, geen visie, geen beleid op gevoerd. Een 4.

Is de kloof tussen arm en rijk groter geworden of kleiner? Mensen aan de onderkant hebben structureel een tekort van 6 miljard per jaar. Rapportcijfer een 4.

Is de kloof tussen politiek en burger in de periode Rutte groter of kleiner geworden, antwoord duidelijk, een 4.

Is de democratie verbeterd? Is deze transparanter geworden? Is er nog sprake van onafhankelijke media? Hebben burgers het gevoel dat ze invloed hebben op beleid? Een 4.

Is de polariteit tussen burgers onderling groter of kleiner geworden tijdens de periode Rutte, antwoord is duidelijk, een 4.

Nog even het rapport van Mark Rutte in zijn regeerperiode op een rijtje;

Toename invloed neoliberalisme 4

Bestuurscrisis, leiderschap Rutte 4

Coronabeleid 4

Toeslagenaffaire 3

Gaswinning Groningen 3

Stikstofcrisis, klimaatbeleid 3

Huisvesting 4

Zorg 4

Onderwijs 4

Migratie 4

Demografie 4

Kloof arm-rijk 4

Koof burger-politiek 4

Democratie 4

Polarisatie burgers onderling 4

Ben ik nu te vooringenomen? Ben ik te negatief ben over het tijdperk Rutte? Kun jij een onderwerp bedenken waar je Mark Rutte wel een voldoende voor geeft? Welk punt zou je zelf geven aan Mark Rutte als je terugkijkt naar zijn kabinetten I-IV? Als je commentaar geeft op dit artikel, laat dan ook een punt achter.