Een zonde is gewoon een kwestie van keuze Opinie

Aarzel niet! Dit is juiste moment. Dood de vrouwen, de kinderen en de ouderen! Dood hen terwijl ze aan het bidden zijn! Dood hen in een rij voor een magere maaltijd. Dood baby's aan de borst van hun moeder. Verbrand hun huizen! Vernietig hun oogst en vergiftig elke waterbron op hun land! Vermink hun lichamen en gooi ze in massagraven. Wis hele families uit in één nacht!

Waar ben je bang voor? Opstandelingen op Facebook, een handvol kunstenaars en mensenrechtenactivisten? Voor hun veroordelingen en humor? Voor foto’s met het lijden van de burgers? Ben je bang van iets wat in één zin in het nieuws past? In zo'n zin passen tienduizenden doden, evenveel projectielen en een paar vernietigde steden. Zulke zinnen hebben niet de gevoeligheid om iets te veranderen.

Ben je bang van geopolitieke beoordelingen van relevante militaire en politieke analisten? Geloof in de sterren en hun perfect gevormde bikinilijnen en Jamie Olivers lekkernijen op het tv-kanaal 24 Kitchen! Ze spreken een eenvoudige en begrijpelijke taal. Ze leven vandaag. Dood de mensen die in grotten luisteren naar innerlijke stemmen en eten uit potten die zichzelf wonderbaarlijk aanvullen!

Dood hen allemaal! Als één kind blijft leven, heb je je werk niet gedaan. Je hebt verloren. Het is gemakkelijker om een beul te zijn dan een slachtoffer. Het is beter om verzadigd en rijk te zijn dan hongerig en dorstig. Ik wil niet eindigen met een paar magische zonsondergangen en een ochtend op een weide bedekt met ochtenddauw. Ik wil duizenden zonsondergangen in Nice met een vol bord gegrilde garnalen voor me. Met een dessert van vier soorten ijs.

Het verleden rechtvaardigt mij, ondersteunt elke woord van mij met guillotines en drones. Nooit hebben alle mensen gewonnen. Geloof niet in overwinningen. Dit zal gebeuren wanneer alles in vlammen opgaat en tot stof en as vergaat! Kijk de wereld door het optische vizier van de sluipschutter! Het is nuttig. Eer is nutteloos.

De zonden zijn verdwenen. Ze zijn nu een kwestie van keuze. Dit is mijn boodschap aan een hogere macht. Eer op de wereldmarkt is al lang niet meer fatsoenlijk te verzilveren. Noch zijn er aanwijzingen dat dit binnenkort zal gebeuren. Kerken worden aantrekkelijke zakelijke ruimtes. Gelovigen bedekken operatiewonden op hun lichaam met tatoeages. Ik begrijp niet wat je tegenhoudt. Het Oude Testament is slechts een tekst met een grote oplage. Niets meer dan dat.