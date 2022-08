Een zomerse uitdaging Opinie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 404 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

© cc-foto: Eveline de Bruin

Ik liet me beheersen door mijn angsten omdat ik zo bang was voor verandering. Deze zomer stond voor mij in het teken van het overwinnen van mijn angsten.

Omdat ik het onbekende 22q11ds heb, heb ik last van angsten en depressies die mij in het dagelijkse leven belemmeren. Zo vind ik dingen lastig die voor andere mensen simpel zijn en waar je normaal niet over zou hoeven nadenken.

Ik begon mijn vakantie met een uitstapje naar Utrecht. Ik had sinds corona weinig gereisd en dat was best een drempel geworden. Het is voor mij belangrijk om een doel te hebben als ik weer ga reizen, ik had daarom met een vriendin afgesproken om te gaan lunchen. Het was eigenlijk best leuk om weer met de bus te reizen en in Utrecht alle bekende plekjes te zien waar ik altijd veel plezier heb gehad. Ik kreeg er in ieder geval een goed gevoel van.

Dit smaakte naar meer!

Zodoende besloot ik om met de bus naar Zeist te gaan om te gaan winkelen. Winkelen is iets wat ik zelden doe omdat ik daar het geld niet voor heb. Ik zit in de Wajong en hou geen geld over voor iets extra's. Nu vind ik dat meestal geen probleem zolang ik de rekeningen kan blijven betalen! Het wordt wel lastig als je nieuwe kleding nodig hebt. Het was fijn dat ik dit kon betalen van het vakantiegeld dat ik had gekregen.

Hiermee waren mijn uitdagingen nog niet klaar, ik had me namelijk aangemeld om te gaan speeddaten! Ik kwam een advertentie tegen en het leek me wel leuk om dit eens mee te maken! Ik had dit nog nooit gedaan maar wilde heel graag iets nieuws ondernemen. Dit gaf mij de moed om me over mijn angsten heen te zetten. Het had van tevoren goed geholpen om te oefenen met reizen waardoor dit redelijk soepel verliep.

De activiteit zelf was in Utrecht en er waren 20+ deelnemers. Het is d bedoeling dat je met alle aanwezigen een gesprekje aangaat door te rouleren. Ik had vier gesprekjes waarbij ik het onderwerp beperking zorgvuldig vermeed. Het was ook wel fijn om over gewone dingen zoals werk, hobby's en vakantie te praten.

Na deze gesprekken merkte ik dat m'n hoofd aardig vol zat van alle prikkels de hele avond en besloot ik om uit het spel te stappen. Met een tevreden gevoel ging ik naar huis, dit had ik toch maar mooi gedaan! Er kwam uiteindelijk geen contact uit, maar daar ging het mij ook niet om. Het belangrijkste doel was om iets nieuws te doen buiten mijn comfortzone en dat is gelukt.

Nu ik deze activiteiten ben aangegaan merk ik dat ik ook meer buitenshuis durf te ondernemen en nieuwe stappen zet. Hierdoor kom ik eindelijk uit mijn isolatie. Deze ervaringen zijn voor mij dus van onschatbare waarde geweest om deel te kunnen nemen aan de maatschappij!