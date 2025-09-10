'Een wanstaltige clusterfuck van een kabinet'

Met frisse moed bereidt Pieter Derks zich voor op de verkiezingen: 'Laten we deze keer proberen écht niet in de valkuilen te trappen die horen bij een verkiezing anno 2025. Namelijk: populistische drogredeneringen, beeldvormingsbullshit, imago boven inhoud, en Maurice de Hond. Want peilingen zijn zinloos, laten we dat nou eens afspreken.'
