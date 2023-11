Een vraag: waarom nam de klimaatdemonstratie juist Israël op de korrel?

"No climate justice on occupied land",scandeerde Greta Thunberg zondagmiddag op een afgeladen Museumplein. Eindelijk had de klimaatbeweging de specifiek door oorlog veroorzaakte milieuschade ontdekt. Meer dan anderhalf jaar nadat Vladimir Poetin zijn aanval op Oekraïne was begonnen. De ruïnes van kapotgeschoten steden als Marioepol maken duidelijk hoe vervuilend de chemicaliën zijn die overblijven na de ontploffing van bommen, kanonskogels, kamikazedrones en raketten. En dan is er ook nog het gevaar dat er iets uit de hand loopt in kerncentrales vlakbij het front. Beter laat dan nooit zou je denken. Gezien het feit dat Rusland De Krim en grote delen van de Donbas heeft bezet wordt met de leuze "No climate justice on occupied land"de spijker op de kop geslagen.

Het was een kleine moeite geweest ook een deskundige spreker uit Oekraïne te inviteren. Die zijn onder de tienduizenden vluchtelingen wel te vinden. Het was nog eenvoudiger geweest te wijzen op de milieuschade die alle oorlogen veroorzaken en in het verleden veroorzaakt hebben want die is inderdaad gigantisch. Toch is niets van dat alles gebeurd. Hoe kan dat? Wat is het verschil tussen beide oorlogvoerende landen? Hun wapens veroorzaken vergelijkbare (milieu)schade. Dat kan het argument niet zijn. Er wordt wel eens gesteld dat aan Israël als democratie hogere eisen mogen worden gesteld dan aan pakweg het autoritaire Rusland. De lui van kick out Israël hebben het daar niet over maar over een door racisme getekende apartheidsstaat. Het zionisme, de dragende levensbeschouwing van de Joodse staat, is een nationalistische ideologie met vele schakeringen maar een machtige rechtervleugel, die voor een deel met fundamentalistische religie is geladen. Dat geldt echter voor Rusland net zo. Daar speelt de orthodoxe kerk een belangrijke rol binnen het agressieve nationalisme van Poetin en de zijnen: In beide gevallen gaat het om het heilige moederland dat een bijzondere taak heeft in de wereld en dat duivelse vijanden met alle middelen dient af te weren en in hun eigen holen op te zoeken.