'Een verzekeraar die zich gaat bemoeien met het behandelen van vragen is nooit zuivere koffie'

8 feb. 2024 - 11:51

Iedere tandarts die iets opheeft met zijn beroep zou denken dat hij liever mensen zou helpen om enorme schade te voorkomen, gebitten van mensen in orde te houden. Maar nee, niet de basis-tandartszorg in de verzekering willen doen maar liever mensen helpen die geld hebben ( voor misschien wel onnodige ingrepen om het uiterlijk te verbeteren dan überhaupt mensen helpen omdat ze geholpen zouden moeten worden om hun gebit in orde te houden. Mensen te helpen die enorme pijn hebben. Dat was wel een eyeopener volgens mij. Maar velen zijn aan het nieuws voorbijgegaan. Roeping? Inderdaad maar dan wel wat betreft het vele geld dat te verdienen valt.