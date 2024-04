Een verenigd Europa is belangrijker dan ooit Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 221 keer bekeken • bewaren

Het begin van het einde van Pax Americana is hier.

De grootschalige aanval met drones en raketten van Iran op Israël kan niemand ontgaan zijn. Een grote oorlog in het Midden-Oosten stond op het punt van uitbreken en nog steeds is het onduidelijk wat de precieze gevolgen zijn van deze almaar escalerende acties van zowel Israël als Iran. Zowat elk land tussen Iran en Israël in heeft het luchtruim moeten sluiten en slechts dankzij de snelle reacties van de Amerikanen, Israëliërs, Britten en ook Jordaniërs zijn vele burgerslachtoffers voorkomen.

De uiteindelijke gevolgen zijn nog onbekend, maar deze aanval van Iran op Israël past in een trend die de Europese Unie flink aan het denken moet zetten. Autoritaire, sterke landen escaleren situaties voor eigen gewin en het Westen loopt steeds een paar stappen achter. De Verenigde Staten van Amerika is een immens sterk land, maar zij hebben niet meer de positie van een wereldmacht die zij begin deze eeuw hadden. Het begin van het einde van Pax Americana is hier en de EU moet alles op alles zetten om stabiliteit in de regio, maar ook in de wereld te bevorderen.

Op dit moment kan de situatie van de Europese Unie het best omschreven worden als “sitting ducks”. De conflicten in en om Europa blijven toenemen en het enige wat Europa lijkt te doen, is de ogen sluiten voor de buitenwereld. In de ogen van de autoritaire regimes wordt de Europese Unie totaal niet gezien als een belangrijke speler. Rusland staat aan de poorten van Europa en voert nog steeds oorlog met Oekraïne, in het Midden-Oosten vuren ze er op los, Azerbeidzjan bedreigt Armenië aan de lopende band en de spanningen tussen Servië en het kleinere Kosovo verdwijnen nooit compleet.

Normaal gesproken zaten wij als Europa veilig onder de defensieve paraplu van de Amerikanen, maar de Amerikanen kunnen het niet meer alleen aan. Als zij één verkeerde stap zetten, kan de wereld in de fik vliegen. China aast op Taiwan en het enige wat de Chinezen daar tegenhoudt, is de Amerikaanse grootmacht. Maar als Amerika zich als enige moet concentreren op het voorkomen van verdere escalatie in het Midden-Oosten en de bescherming van Europa, dan kan China zijn gang gaan en wie weet wat dat betekent voor de verdere escalatie in die regio. Noord-Korea is namelijk ook niet te vertrouwen.

We zijn als Europese Unie te afhankelijk van de Amerikanen, en de Amerikanen krijgen daarbij steeds meer op hun bordje. Dan is het ook nog eens de vraag wat Trump met de NAVO doet als hij aan de macht komt. Als hij de stekker eruit trekt, dan zijn de gevolgen immens. De Baltische staten worden bijvoorbeeld een makkelijke prooi voor Rusland.

Eigenlijk is het te bizar voor woorden dat de Europese Unie zich niet voorbereid. Als vijanden zich opstapelen, dan moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Die voorzorgsmaatregelen betekenen dat er een Europees leger moet komen. Niet om oorlog mee te voeren, maar om oorlog mee te voorkomen.

Sceptici beweren dat een Europees leger een onmogelijke taak is, want de talen en culturen zijn een te groot obstakel. Als we die redenering volgen, dan zou de Europese Unie nooit gevormd kunnen zijn. Talen en culturen zouden dan een te groot obstakel zijn, nietwaar? Wat mij betreft is deze redenering dus slechts een smoes, want de talen en culturen zijn zeker wel overbrugbaar. Het feit dat de Europese Unie al zo lang bestaat is daar het bewijs van.

Een Europees leger is nog ver weg, dat begrijp ik, maar we moeten het er serieus over hebben. Niet alleen omdat het veel geld scheelt als de EU-lidstaten een gezamenlijk leger hebben, maar ook omdat we meer afschrikkracht moeten hebben om vrede binnen Europa en de regio te kunnen bevorderen. Die afschrikkracht krijgen we met behulp van een Europees leger. Daarnaast zou het goed zijn als we zo uiteindelijk kunnen helpen om wereldwijde vrede te bevorderen.