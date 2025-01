Een verbod op Extinction Rebellion, Urgenda, Milieudefensie en Greenpeace Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 3210 keer bekeken • bewaren

Wekelijks maken politiek journalist Chris Aalberts en ik een podcast over 'hoe het allemaal misging' en daarvoor worstelen we ons door extreemrechtse lectuur van politici of 'amateur gynaecologen' (ik verzin deze term niet), verdiepen we ons in vreemde krochten en opmerkelijke types of lezen we lange rapporten, onderzoeken of andersoortige volgeschreven pagina's die anderen doorgaans níet (goed) lezen en waardoor het, u raadt het al: misgaat.

Enfin. Afgelopen week lazen we dit artikel cq deze brandbrief in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht "over het wetsvoorstel 'Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties'", geschreven door Joep Koornstra, Berend Roorda en Jan Brouwer van de Universiteit Groningen. Ondanks dat Chris en ik inmiddels al behoorlijk wat ellende in teksten zijn tegengekomen spant dit verhaal toch wel de kroon. (u kunt er hier gratis naar luisteren).

Long story short: naar alle waarschijnlijkheid zal er op 11 februari a.s. een wet worden aangenomen in de Eerste Kamer die de minister van Justitie en Veiligheid de bevoegdheid geeft om, zonder tussenkomst van een rechter, 'ondermijnende organisaties' te verbieden.

Met 'ondermijnend' wordt bedoeld: 'organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden, waardoor zij een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag.' Wat exact de betekenis is van 'een cultuur van wetteloosheid', wordt niet gedefinieerd.

Voor wie nu denkt dat dit een goed idee is, want dan kan de minister lekker snel criminele organisaties (zoals motorbendes) verbieden: think twice.

Ten eerste hebben we daar een rechter voor. En dat is niet voor niets. Een rechter toetst zaken aan de wet.

Wanneer een minister met zijn natte rechtermiddelvinger mag gaan beslissen welke organisatie in de weg zit, wordt zo'n verbod per definitie politiek.

En dan kan de huidige VVD-minister, dat is Daniel van Weel, die, for the record, niet eens jurist is, straks vanaf 12 februari, een streep zetten door het bestaansrecht van Greenpeace omdat het de coalitie niet goed uitkomt dat Greenpeace de stikstofzaak tegen de staat heeft gewonnen en zij hun plannen daarop moeten aanpassen.

Een verbod op Greenpeace omdat ze 'ondermijnend zouden zijn', zou betekenen dat er beslag gelegd wordt op de middelen en de bankrekeningen van Greenpeace. De minister kan dan zelfs beslissen dat het tonen of dragen van het Greenpeace logo per direct strafbaar wordt. Nogmaals, zónder tussenkomst van een rechter.

En oja, Greenpeace kan dan naar de rechter stappen om bezwaar te maken, zonder middelen dus, en zal waarschijnlijk ook gelijk krijgen van de rechter, maar tot de rechter Greenpeace in het gelijk stelt, zijn ze wel vleugellam en gecriminaliseerd.

Denk ook even wat dit betekent voor het bestaan van Extinction Rebellion, Urgenda, Milieudefensie - to name a few van de organisaties waartegen sommigen van de coalitiepartners zich al regelmatig hebben uitgesproken.

Waarom ik denk dat die wet grote kans maakt om aangenomen te worden in de Eerste Kamer? Omdat het een initiatief is van onze vrienden in de oppositie. Voormalig kamerlid Attje Kuijken heeft de PvdA met een deze hele leuke erfenis achtergelaten (om motorbendes te verbieden) en geweigerd te luisteren naar waarschuwingen van juristen. Overigens niet in haar eentje. Ook de ChristenUnie, het CDA, de SGP en de VVD vonden dit een uitstekend plan en samen hebben ze dit ondemocratisch gezwel als wetsvoorstel ingediend en door de Tweede Kamer gejast.

Een cadeautje dus voor deze extreemrechtse coalitie die nu al lijstjes maakt van de eerste illegaal te verklaren organisaties.