Een van de meest populaire artiesten op Spotify lijkt helemaal niet echt te bestaan

Zangeres Sienna Rose is goed miljoenen streams op Spotify met haar jazzachtige soulnummers. Drie van haar tracks staan in de Viral Top 50, wat haar een van de meest beluisterde artiesten van het moment maakt. Maar er is één groot probleem: alles wijst erop dat ze niet echt bestaat. Rose heeft geen sociale media, speelt nooit live, en uploadde tussen september en december maar liefst 45 tracks, een vrijwel onmogelijk aantal voor een echt persoon.

Oplettende luisteraars zeggen kenmerkende AI-gebreken in haar muziek te kunnen horen. Bijvoorbeeld een constant "sissend geluid" dat typisch is voor generatieve software zoals Suno en Udio, generieke teksten, en een stem die nooit van de melodie afwijkt. Dat schrijft de BBC. Volgens muziekplatform Deezer, dat gebruikt maakt van AI-detectie, wordt veel van de muziek van Sienna Rose door dat systeem aangemerkt als kunstmatig. Korte tijd bestond er wel een Instagram-account van Rose, maar alle afbeeldingen van de zangeres werden al snel herkend als vermoedelijk AI-gegenereerd. Het account is inmiddels gedeactiveerd.

De zaak illustreert een groeiende plaag in de muziekindustrie. Volgens Deezer is inmiddels 34% van alle nieuwe uploads AI-gegenereerd, tegen slechts 5% anderhalf jaar geleden. De grootste aanbieder van muziekstreaming Spotify onderneemt vooralsnog niets tegen AI-artiesten. Kleinere concurrenten, zoals Bandcamp doen dat wel. Bandcamp verbood deze week alle AI-muziek. De vrees bestaat dat de AI-gegenereerde "artiesten", die niets creëren maar simpelweg stelen van echte muzikanten, steeds geavanceerder worden en daardoor lastiger als nep te herkennen.

