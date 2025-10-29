De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Een totaal onvoorspelbare uitslag

Kee & Van Jole werpen nog een laatste terugblik op de verkiezingscampagne. Van Jole constateert dat het onduidelijk was waar die nou eigenlijk over ging. “Er was niet een duidelijk thema, zelfs niet de chaos die het kabinet heeft veroorzaakt.”

Kee stelt niemand kan voorspellen wat de uitslag wordt. Voor een deel komt dat door de opkomst van sociale media. “Daar zie je nieuwe zuilen ontstaan. Bijvoorbeeld rond Forum voor Democratie die weer groot lijken te worden.”

Van Jole spreekt van een verontrustende ontwikkeling. “Die sociale mediabedrijven streven een soort technofascisme na waarbij de democratie wordt vervangen door technologie."